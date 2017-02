Coworking Spaces in Karlsruhe in der Übersicht

Schon bei seiner Gründung durch den Markgrafen Karl Wilhelm gab es für Karlsruhe ein recht ehrgeiziges Programm: Es sollte eine auf dem Reißbrett geplante, „in Anlage und Geist offene Stadt“ werden. Das scheint mithin gelungen – und der Geist der Vorväter spiegelt sich auch heute noch in der Karlsuher Gründerszene genau so wieder. Und zur Gründerszene gehören nun mal auch Coworking Spaces – dort wird der freie und offen Austausch und die große Idee wohl am meisten gepflegt. Die eindrucksvollsten dieser Gründer-Hotspots stellen wir hier einmal vor.

Perfekt Futur – Coworking im Schlachthof

Hier ist er, der Geist der Stadtgründer. Eine perfekte Zukunft schaffen. Was für eine Idee. Das Startup- und Coworking Center in der ehemaligen Markthalle des alten Schlachthofs in Karlsruhe bietet Tagestickets ab 15 EUR oder FixDesks ab 65 EUR pro Woche (5 Tage). Plus bei der ganzen Geschichte ist das ebenfalls in der Halle befindliche alina-café mit seinem hervorragenden Mittagsmenü.

Adresse: Alter Schlachthof 39, 76131 Karlsruhe

Preise: FixDesk ab 65 EUR pro Woche

Web: perfekt-futur.de

Commodore Room – Clubbing & Arbeiten im Coworking Space

Wer die Seefahrt liebt, wird sich im Commodore Room sofort zuhause fühlen. Kreative sind sehr willkommen im Commodore Room, wer sonst etwas zu tun hat, oder endlich einmal in angenehmer Atmosphäre arbeiten will, ist auch gerne gesehen. Immerhin ist der Commodore Room nicht nur Coworking Space, sondern auch „Social Club“. Eine eigene Telefonnummer im Commodore Room ist auch möglich.

Adresse: Amalienstr. 4, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 21 Uhr, Sa 11 – 19 Uhr, Fixdesk 24/7

Preise: Tagesticket 10 EUR (netto), Fixdesk ab 200 EUR / Monat (netto)

Web: commodoreroom.com

Seeger Office – Coworking in der Innenstadt

Mitten in der Innenstadt, direkt am Karlstor, liegt das Seeger Office. Räume können hier entweder möbliert (als Coworking) oder auch unmöbliert als kleine Einzelbüros vermietet. Die unmöblierte Variante ist dabei gar nicht das schlechteste – auch wenn man Tisch und Stuhl selbst mitbringen muss. Die große Terrasse und der günstige Preis (125 EUR pro Monat netto) entschädigen dafür. Office-Adresse und Firmenschild am Eingang inklusive.

Adresse: Karlstraße 49a und Karlstraße 42-33 76133 Karlsruhe

Preise: Coworking Single ab 149 EUR / Monat (netto) FixDesk, Office Spaces in verschiedenen Größen (ab 3 Schreibtische) ab 369 EUR/ Monat aufwärts, preisgünstige Officefläche unmöbliert ab 125 EUR / Monat

Web: seeger-office.de

ETECTURE – Monatlich buchbares Coworking Space

Im ETECTURE ist einiges anders. FlexDesks kennt man hier nicht – es gibt ausschließlich FixDesks. Dafür bekommt man eine eigene Postadresse (c/o), kann Post versenden und entgegennehmen. Freies Obst und Getränke gehören zum Standard. Seinen Arbeitsplatz kann man entweder im „Open Space“ oder in einem abschließbaren Raum aufschlagen. Interessant außerdem: Die FixDesks sind monatlich kündbar – es gibt keine lange Bindefrist.

Adresse: ETECTURE GmbH, Bachstraße 43, 76185 Karlsruhe

Preise: 270 EUR monatlich für den FixDesk, 330 EUR monatlich für FixDesk im abschließbaren Büro

Web: etecture.de/location/standort-karlsruhe/

Coworking Waldhorn Ateliers – Klein aber fein

Nur wenige Plätze (insgesamt 6) aber dafür ein sehr gediegenes und architektonisch interessantes Ambiente bieten die Waldhorn-Ateliers. Arbeits- und Entspannungsbereiche und auch ein sonniger Freibereich machen das Arbeiten richtig angenehm. Festnetztelefonate sind im Preis ebenfalls inkludiert.

Adresse: Waldhornstr. 49, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: täglich von 8:30 – 18:30, 24/7 bei monatlicher Buchung

Preise: Wochenpauschale 120 EUR, Monatspauschale 250 EUR

Web: waldhornateliers.de

Launchpad/Pioniergarage – Preiswertes Coworking

Ein Coworking-Space, bei dem sich die Preise am studentischen und am Gründer-Geldbeutel orientieren. Sehr angenehm. Ein studentischer Inkubator, sozusagen. In Sachen Internet gibt es auch einige Besonderheiten: auf Wusch stehen hier sogar EduRoam oder Wkit Zugänge zur Verfügung.

Die Einrichtung ist schlicht und nüchtern, die Arbeitsatmosphäre aber animierend. Ein Besprechungsraum steht ebenfalls zur Verfügung, den man nutzen kann. Flexdesks und Fixdesks sind möglich.

Adresse: PionierGarage – Launchpad, Rintheimer Str. 15, 76131 Karlsruhe

Preise: auf Anfrage, info@pioniergarage.de

Web: pioniergarage.de/coworking-im-launchpad/