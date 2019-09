Alles noch größer: Die StartupCon 2019 ist erstmals Teil der DIGITAL X

Gemeinsam mit der Digital X verfolgt die StartupCon ein Ziel: die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Dies gelingt am besten, wenn alle Protagonisten – Start-Up-Szene, Mittelstand, Großunternehmen und Politik – an einem Strang ziehen.

Die StartupCon, Deutschlands größte Gründermesse und -konferenz, ist in diesem Jahr erstmalig Teil der DIGITAL X 2019 und findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Koelnmesse statt. Am 29. und 30. Oktober 2019 werden bis zu 20.000 Besucher erwartet. Die Teilnehmer von einem beeindruckendem Programm, internationalen Top-Speakern wie Sir Richard Branson und Ausstellern aus aller Welt profitieren.

Die StartupCon gibt Gründern einen wichtigen und weitreichenden 360 Grad Überblick über das Startup-Ökosystem. Sämtliche Teilnehmer – egal ob ganz am Anfang der Startup-Gründung, Big-Player aus der Wirtschaft oder Investoren – finden sich zu einem gigantischen Netzwerktreffen ein. Bei informativen Workshops, Pitches oder auf der OpenMicStage treffen Branchenriesen auf Ideengeber. Sie tauschen sich aus und profitieren von- und miteinander. Der innovative Summit vermittelt wichtige Einblicke in die Startup-Szene: Die Veranstaltung bringt zusammen, was zusammengehört.

Zu den Kernkompetenzen der StartupCon zählen die Messe, die Konferenz und das umfangreiche Startup-Award-Programm. Letzteres ist dieses Jahr noch vielfältiger: Wie in den vergangenen Jahren gibt es den Chem, Tech und Female Startup 2019 Award. Der Food Award wird um den Health & Nutrition Startup 2019 Award erweitert. Ganz neu und in Kooperation mit der Innovation World Cup Series ist der Logistics & Mobility Startup 2019 Award.

2019 steht ganz unter dem Motto Digitalisierung, Innovation und Netzwerke erweitern. “Wir bemühen uns jedes Jahr etwas Neues und Besonderes zu schaffen. Ziel ist es, die Gründenden, Ausstellenden, Teilnehmenden, Investierenden und Referierenden mit einem herausragenden Programm zu überraschen. Unseren seit Jahren treuen Besuchern bieten wir verblüffende Innovationen”, sagt Ralf Bruestle, Co-Founder der StartupCon.

Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die StartupCon 2019 Teil von Europas führender Digitalisierungsinitiative auf Entscheider-Level, der DIGITAL X 2019, ist. Hier profitieren die Besucher von der Zugkraft beider Veranstaltungen und können sich auf Speaker wie Sir Richard Branson, Tim Berners-Lee und Jimmy Wales freuen.

“Die digitale Transformation ist der zentrale Erfolgsfaktor für kleine wie große Unternehmen”, so Hagen Rickmann, Schirmherr der DIGITAL X und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. “Die wachsende DIGITAL-X-Initiative zeigt, wie groß der Bedarf nicht nur an Informationen ist. Gefragt ist eine lebendige Plattform, die alle Akteure miteinander vernetzt. Deshalb freuen wir uns, dass die StartupCon dieses Jahr Teil der DIGITAL X ist.”

Wer sich auch in den späten Abendstunden mit Digital-Themen auseinandersetzen möchte, findet dazu am Abend des 29. Oktobers ausreichend Gelegenheit. Bei der “Kölschen Nacht” laden diverse Bars und Clubs entlang der Aachener Straße mit einem spannenden Rahmenprogramm zu verschiedenen Themenschwerpunkten ein.