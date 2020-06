Bundespräsident empfängt Digitaltag-Preisträger

Am 19. Juni 2020 findet Deutschlands erster Aktionstag für digitale Teilhabe statt: Die Gewinner des “Preises für digitales Miteinander” werden virtuell bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue zu Gast sein.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich am ersten deutschen Digitaltag mit einer Aktion beteiligen. Das Staatsoberhaupt lädt die Gewinner des “Preises für digitales Miteinander”, der in drei Kategorien vergeben wird, zum virtuellen Empfang in Schloss Bellevue ein. Die Veranstaltung wird am Digitaltag am 19. Juni öffentlich per Online-Live-Stream übertragen. Das teilt die Initiative “Digital für alle” mit.

Das Bündnis aus 27 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand ist Träger des Digitaltags, der dieses Jahr im virtuellen Raum stattfindet. “Die Corona-Krise zeigt, wie wir die Menschen auch in dieser Ausnahmesituation zumindest digital zusammenbringen können. Der virtuelle Empfang des Bundespräsidenten ist eine wichtige Unterstützung für unser Anliegen, die digitale Teilhabe aller Menschen zu fördern”, sagt Anna-Lena Hosenfeld, Projektleiterin des Digitaltags.

Auf den “Preis für digitales Miteinander” haben sich knapp 250 Initiativen beworben. Die Auszeichnung wird in den Kategorien “Digitale Teilhabe”, “Digitales Engagement” und “Digitaler Zusammenhalt in Zeiten von Corona” verliehen. Jede Kategorie ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisträger werden von einer Jury bestimmt und unmittelbar vor dem Digitaltag bekanntgegeben.

Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Aktionstag Menschen in ganz Deutschland miteinander verbinden und bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen.

Es steht allen offen, sich mit eigenen Aktionen und Online-Events einzubringen – ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand. Mögliche Formate sind Webcasts, Webinare, Live-Streams, Online-Beratungen, virtuelle Führungen, Tutorials oder Hackathons. Die einzelnen Aktivitäten werden thematisch geordnet, um es jeder Bürgerin und jedem Bürger zu ermöglichen, sich ein individuelles Programm zusammenzustellen.

Nach der Premiere am 19. Juni 2020 soll der Digitaltag jährlich stattfinden. Informationen und Hintergründe zur Initiative “Digital für alle” sowie zum Digitaltag, den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten gibt es unter www.digitaltag.eu.