Diese 5 Data Natives Workshops verändern Karrierewege

Datengetriebene Anwendungen, Big Data und Internet of Things – die großen IT Startup-Themen versprechen viele neue Anwendungen, benötigen aber auch jede Menge neues Wissen. Bei der Konferenz Data Natives am 16. und 17. November 2017 in Berlin findet ihr dafür wichtige Workshops. Eine Übersicht der Workshops und ihrer Inhalte lest ihr hier.