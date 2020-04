Der erster Digitaltag am 19. Juni 2020 findet online statt: digitaltag.eu schafft eine Plattform für gesamtgesellschaftlichen Dialog über digitale Teilhabe

Digitaltag bringt Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammen

Der Digitaltag wird am 19. Juni 2020 im digitalen Raum stattfinden und die Veranstaltungen werden ins Internet verlegt. Damit reagiert die Initiative “Digital für alle” auf die aktuellen Entwicklungen um die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens. “Digitale Teilhabe ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Gerade in der Corona-Krise können digitale Technologien einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Menschen zusammenzubringen – und daran sollen ausnahmslos alle teilhaben können”, sagt Digitaltag-Projektleiterin Anna-Lena Hosenfeld.

Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Digitaltag am 19. Juni 2020 Menschen in ganz Deutschland miteinander verbinden und bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Es steht allen offen, sich mit eigenen Aktionen und Online-Events einzubringen – ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand. Mögliche Formate sind Webcasts, Webinare, Live-Streams, Online-Beratungen, virtuelle Führungen, Tutorials oder Hackathons.

Die einzelnen Aktivitäten werden auf www.digital-miteinander.de thematisch geordnet, um es jeder Bürgerin und jedem Bürger zu ermöglichen, sich ein individuelles Programm zusammenzustellen. Präsenzveranstaltungen im kleinen Rahmen werden das Online-Programm nur dann ergänzen, wenn dies aus gesundheitspolitischer Sicht wieder angezeigt sein sollte.

Ziel des Digitaltags ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Trägerin ist die Initiative “Digital für alle”. Dahinter steht ein breites Bündnis von Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

Im Rahmen des Digitaltags wird zudem der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte “Preis für digitales Miteinander” verliehen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. April. Nach der Premiere am 19. Juni 2020 soll der Digitaltag jährlich stattfinden.