Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 1. bis 7. August 2022

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Wer braucht schon Regen? Das schönere Nass, um mal abrupt das Thema zu wechseln, ist ohnehin das Bier. Dass es sich nun wieder feiern lässt, ist also durchaus legitim – zumal zu befürchten ist, dass es bald nicht mehr möglich ist. Weil die Welt verbrennt. Anstoßen am internationalen Tag des Bieres ist also noch einmal ausdrücklich erlaubt. Zumal bei den Temperaturen die Devise gilt: Locker bleiben, entspannen, die Apokalypse genießen.