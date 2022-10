Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 10. bis 16. Oktober 2022

„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich“, wusste schon Voltaire. Wenn wir uns so umschauen überall, dann hat er immer noch Recht. In diesem Sinne wünschen wir euch eine […]* Gründerwoche. Bleibt gesund und … vernünftig! Bitte selbst ausfüllen.*

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 10. Oktober 2022

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahrt ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 10. Oktober 2022

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Online-Workshop „Leadership – die Kernkompetenz jeder Unternehmerin!“

Online, 10. Oktober 2022

In diesem Workshop bekommt ihr Einblicke in die Basics der Unternehmensführung wie deren Funktionen, Strategien und die Organisationsentwicklung.

Führung will gelernt sein

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 11. Oktober 2022

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen „Digitale Kompetenzen“

Online, 11. Oktober 2022

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch fit für die digitale Welt.

Wissen ist Macht

Online-Event: „Wirksam vernetzen“

Online, 12. Oktober 2022

Digitales Netzwerkevent für Gründer:innen, Unternehmer:innen und Start-ups aller Branchen.

Macht vieles leichter

Online-Event + Präsenzworkshop „Impulse zum Thema Macht“

Online / Frankfurt am Main, 13. und 20. Oktober 2022

Das zweiteilige Format bietet Erkenntnisse und Experimentier-Möglichkeiten für alle Frauen, die Macht im beruflichen Kontext neu entdecken und für ihren Erfolg nutzen wollen.

Macht macht was

Online-Seminar: Gründerwissen „Recht“

Online, 13. Oktober 2022

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Seminar „Recht für Existenzgründer“ bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Alles, was recht ist

Pitch Club Developer Edition #125 Nürnberg

Nürnberg, 13. Oktober 2022

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

„Public Value Award for Start-ups“ – Pitch und Preisverleihung Leipzig 2022

Leipzig, 13. Oktober 2022

Start-ups machen Gesellschaft – in Leipzig wird erst gepitcht und dann der Public Value Award 2022 verliehen.

An alle denken

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Start-up BW Tourismus Cup 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. November 2022

Baden-Württemberg will den Tourismus auf ein neues Level heben und sucht dafür Ideen.

Green Alley Award 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 21. November 2022

Hitze, Dürre, Waldbrände – die Klimakrise hat Europa fest im Griff und jede kleine Maßnahme zur Trendwende zählt. Auch Startups der Kreislaufwirtschaft sind gefragt: Der Green Alley Award sucht nach Auswegen aus der Klimakrise.

