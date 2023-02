Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 13. bis 19. Februar 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Man glaubt es kaum, aber es gibt ihn, den Tag der Batterie. Bitte gedenkt am 18. Februar dem unverzichtbaren Stromspeicher. An den anderen Tagen könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Zum Beispiel einen der vielen Termine wahrnehmen, die wir für euch rausgesucht haben. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche und möge Euer Akku lange voll bleiben!