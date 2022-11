Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 14. bis 20. November 2022

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Wer in Fragen der religiösen, politischen, sexuellen, meinetwegen auch musikgeschmacklichen Überzeugungen bereit ist, eine andere Anschauung, Einstellung, Lebensführung gelten zu lassen, wer andere Sitten, Gewohnheiten und Kochzutaten erduldet, der gilt laut Duden als tolerant. So weit, so gut. Komisch nur, dass es für das eigentlich Selbstverständlichste der Welt einen offiziellen internationalen Tag für Toleranz geben muss. Aber in Zeiten wie diesen … Im Überschwang vorhanden sind interessante Veranstaltungen für Gründende, die vom 14. bis 20. November vielerorts als „Gründungswoche Deutschland“ firmieren.