Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 17. bis 23. Januar 2022

„The Times They Are a-Changin’“ – und ihr könnt bestimmen, in welche Richtung es geht. Hört sich hochtrabend an? Mag sein. Aber am Ende ist es doch so, dass viele kleine Schritte einen veritablen Marathon ergeben. Unsere Termin-Highlights in der Woche vom 17. bis 23. Januar 2022 sind das perfekte Training dafür.