Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 21. bis 27. Februar 2022

Immer schön in Bewegung bleiben: Der „Gassi-Gehen-Tag“ am Dienstag ist nicht nur für Bürohunde gemacht. Auch für Frauchen und Herrchen ist ein Spaziergang an der frischen Luft ideal: um den Kopf frei zu kriegen und um Ideen zu strukturieren. Vielleicht landet ihr dann auch bei dem einen oder anderem Event.