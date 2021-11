Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 22. bis 28. November 2021

Fintech Week 2021 Hamburg

Hamburg, 22. bis 26. November 2021

Unter dem Motto „Eine Woche. Eine Stadt. Das Beste zur Zukunft der Finanzen“ kommt eine ganze Branche zusammen, um sich zu den wichtigsten Entwicklungen rund um die Digitalisierung des Finanzwesens auszutauschen.

Money@Future

HRocks Human Rescoures Congress & Expo Düsseldorf 2021

Düsseldorf, 22. bis 24. November 2021

Das HR-Gipfeltreffen des Jahres: Beats & Branchenwissen in neuer Dimension.

Benefits für alle

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen”

Online, 22. November 2021

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen “Businessplan”

Online, 22. November 2021

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Onlinekurs: Storytelling und Markenbildung. Die Magie Deiner Unternehmensgeschichte. 2021

Online, 23. November 2021

Gute Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Euer Produkt oder eure Dienstleistung kann noch so gut sein – wenn niemand davon erfährt oder nichts damit verbindet, verblasst eure Botschaft in der heutigen Reizüberflutung.

Welche Geschichte erzählst du?

Online-Event: Regionaldialog “Deutschland gründet” Chemnitz 2021

Online, 23. November 2021

Dialog fördern, Wertschätzung ausbauen, Vielfalt zeigen und zu unternehmerischer Initiative ermutigen: Der Regionaldialog „Deutschland gründet“ will die Gründungskultur in Deutschland stärken und rückt in diesem Jahr Chemnitz und die Region Südwestsachsen in den Fokus.

Stark wie August

Online-Seminar: Gründerwissen “Digitale Kompetenzen”

Online, 23. November 2021

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch fit für die digitale Welt.

Wissen ist Macht

Online-Seminar: “Basiswissen Businessplan – Gründungszuschuss”

Online, 25. November 2021

Konkret, kompetent, ausführlich – im Online-Seminar lernt ihr, was in den Businessplan muss, um erfolgreich den Gründungszuschuss zu beantragen.

Die richtigen Argumente

Pitch Club Developer Edition #97 Nürnberg 2021

Nürnberg, Datum

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Startups und Unternehmen präsentieren sich mit einem Pitch und geben Antworten auf kritische Fragen.

Entwickler gesucht

Online-Seminar: “Basiswissen Businessplan – Bankdarlehen”

Online, 25. November 2021

Optimal vorbereitet für ein erfolgreiches Bankgespräch: Euer Businessplan für einen Firmenkredit – das will der Bankberater wissen.

Die Zahlen entscheiden

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Green Alley Award 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. November 2021

Der Green Alley Award sucht Startups, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung.

“Digital für alle”: Publikumspreis für digitales Miteinander 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. November 2021

Mit dem Publikumspreis werden Initiativen ausgezeichnet, die das digitale Miteinander stärken. Dafür werden Projekte gesucht, die sich für Gemeinschaft und Zusammenhalt einsetzen – im digitalen Raum oder mithilfe digitaler Technologien.

Gateway49 Accelerator 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 16. Januar 2022

Beim Lübecker Accelerator GATEWAY49 erwartet euch ein strukturiertes neunmonatiges Workshop- und Trainingsprogramm mit dem Ziel, euer StartUp möglichst nah an die Marktreife heranzuführen. Teams erhalten bis zu 30.000 Euro finanzielle Unterstützung und müssen keine Anteile abgeben.

Start.in.RLP Gründungsstipendium – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Start.in.RLP ist das neue Gründungsstipendium für Gründende in der frühen Phase ihrer Existenzgründung. Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die maximale Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 12.000 Euro.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Gründungswettbewerb start2grow 2022 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 15. August 2022

start2grow 2022 begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise. Die Anmeldung ist ab sofort und laufend möglich.

