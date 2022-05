Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 23. bis 29. Mai 2022

Führungsstil: Weiblich! Mannheim 2022

Mannheim, 23. Mai 2022

Ziel dieses Seminares ist es, den persönlichen Führungsstil weiterzuentwickeln und mit der passenden Haltung individuell auf herausfordernde Situationen zu reagieren. Gemeinsam bewegen wir unseren Alltag, um einen optimalen und authentischen Weg zu finden.

Chefinsache

Online-Seminar: „Kunde als König? Kunde als Partner!“

Online, 23. Mai 2022

In diesem Online-Workshop lernst du, welche Möglichkeiten du hast, um mit deinen Kunden eine Partnerschaft aufzubauen.

Beziehung mit Mehrwert

Workshop: #gemeinsam_kreativ

Frankfurt am Main, 24. Mai 2022

In diesem Workshop lernst Du die „Design Thinking Methode“ im Team durchzuführen. Nicht in der Theorie – sondern ganz praktisch.

Ideen entwickeln

Online-Seminar: „Digitale Markterschließung“

Online, 24. Mai 2022

Die Digitalisierung ist nicht nur unaufhaltbar, sie ist für Selbstständige und KMU auch überlebenswichtig: Im Online-Seminar erfahrt ihr, wie ihr mit einer durchdachten Digitalstrategie alternative Vertriebswege erschließen, neue Kunden gewinnen und euer Geschäft online erweitern könnt.

Einsen und Nullen

Talkrunde: Nachfolger berichten über ihre Übernahme

Frankfurt am Main, 24. Mai 2022

In unserer Talkrunde berichten Nachfolger von ihrer ganz persönlichen Erfahrungen bei der Übernahme eines Unternehmens.

Weiter machen

AUF Praxistalk „Female Leadership – führen Frauen anders?“

Frankfurt am Main, 24. Mai 2022

Viele Menschen, die überlegen, zu gründen oder zu übernehmen, fragen sich: Ein Unternehmen führen – kann ich das?

Stärken erkennen

CONTENTshift „Eisbrecher“ Pitch-Event München 2022

München, 25. Mai 2022

Beim „Eisbrecher“-Netzwerkevent präsentieren ausgewählte Startups ihre Geschäftsideen für die Buchbranche in kurzen Pitches mit anschließender Fragerunde aus dem Publikum.

Neue Seiten

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Wikimedia Accelerator UNLOCK 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Mai 2022

Wikimedias Accelerator UNLOCK fördert Projekte für gerechteren Zugang zu Wissen.

Gründerwettbewerb JU DO! 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022

Regionaler Wettbewerb für Gründer:innen und Start-ups aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe.

Digitalpreis "The Spark" 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. Juni 2022

"The Spark – Der Deutsche Digitalpreis" richtet sich an außergewöhnliche und innovative Start-ups, deren Ideen das Potential haben, Märkte grundlegend und nachhaltig zu verändern.

Pitch Club #25 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juni 2022

Lust in den „Ring“ zu steigen? Im Pitch Club kannst du deine Startup-Idee vor Investoren durchboxen und hast die Chance auf schlagkräftige finanzielle Unterstützung.

Hessischer Gründerpreis 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. Juni 2022

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 20 Jahren Unternehmen mit Hauptsitz in Hessen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

InnoStartWi – das neue Wiesbadener Gründerstipendium | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022

Das Gründerstipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

SENovation-Award 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022

Der SENovation-Award ist der Gründerwettbewerb für (künftige) Startups mit alterstauglicher Geschäftsidee. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer oder mobiler macht.

Startup Booster 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2022

10.000 Euro für Deine Geschäftsidee: Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet.

Gründungswettbewerb start2grow 2022 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 15. August 2022

start2grow 2022 begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise. Die Anmeldung ist ab sofort und laufend möglich.

Cashwalk Vol.14 Virtual Edition 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. September 2022

Cashwalk bietet einen exklusiven Raum, um Kontakte zu knüpfen und erfolgreiche Verbindungen zu schaffen. 50 vorausgewählte Startups pitchen am 25. Oktober live auf zwei virtuellen Bühnen vor Investoren

