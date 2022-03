Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 28. Februar bis 6. März 2022

Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. / Du sollst nicht töten! hat einer gesagt. / Und die Menschheit hörts, und die Menschheit klagt. / Will das niemals anders werden? / Krieg dem Kriege! / Und Friede auf Erden. (Kurt Tucholsky)

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 1. März 2022

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Hybrid-Event: „AUF – mobile Akademie Unternehmensnachfolge für Frauen“ Auftaktveranstaltung Mittelhessen 2022

Gießen / Online, 3. März 2022

Das Qualifizierungsprogramm der mobilen Akademie unterstützt gründungsinteressierte Frauen, die Selbständigkeit in Form einer Betriebsübernahme anzugehen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Recht“

Online, 4. März 2022

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Seminar „Recht für Existenzgründer“ bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Start.in.RLP Gründungsstipendium – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Start.in.RLP ist das neue Gründungsstipendium für Gründende in der frühen Phase ihrer Existenzgründung. Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die maximale Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 12.000 Euro.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

BioVaria München 2022 – Bewerbung für Startup Pitch & Partner

Bewerbungsschluss: 1. März 2022

Europäische Life-Science-Start-ups in der Gründungsphase können sich beim interaktiven ‚Startup Pitch & Partner‘-Programm mit Investoren zu vernetzen und einen Geldpreis zu gewinnen.

Sächsischer Gründerpreis 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 9. März 2022

Der Sächsische Gründerpreis sucht innovative Geschäftsideen und Gründungskonzepte, unabhängig davon, ob diese Ideen bereits am Markt umgesetzt sind oder noch realisiert werden. Ihr könnt euch noch bis 9. März bewerben!

Cashwalk Vol.12 München 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. März 2022

Cashwalk bietet einen exklusiven Raum, um Kontakte zu knüpfen und erfolgreiche Verbindungen zu schaffen. 25 vorausgewählte Startups pitchen am 3. Mai 2022 in München live auf der Bühne vor 50 Investoren

Cashwalk Vol.13 Berlin 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. März 2022

Cashwalk bietet einen exklusiven Raum, um Kontakte zu knüpfen und erfolgreiche Verbindungen zu schaffen. 25 vorausgewählte Startups pitchen am 10. Mai 2022 in Berlin live auf der Bühne vor 50 Investoren

MIZ-Innovationsförderung für Medienprofis – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. März 2022

Bis zum 20. März 2022 können sich Medienprofis mit mindesten fünf Jahren Berufserfahrung wieder für die MIZ-Innovationsförderung bewerben.

Hafven Impact Accelerator 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. März 2022

Der Hafven Impact Accelerator ist ein fünf-monatiges Förderprogramm für Startups, die Mensch und den Planeten ins Zentrum innovativer Lösungen stellen.

Iqvia Start-up Award 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. April 2022

Visionäre für Healthcare gesucht: Euch erwartet ein IQVIA Servicepaket in Höhe von 30.000 Euro und individuell unterstützende Dienstleistungen von aescuvest im Wert von 5.000 Euro.

Smart City Challenge Leipzig 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. April 2022

„Smart City Challenge“: Leipzig sucht die besten Ideen für das digitale Morgen.

Preis für digitales Miteinander 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. April 2022

Der Preis für digitales Miteinander wird jährlich anlässlich des Digitaltags verliehen und zeichnet Ideen aus, die Digitalisierung inklusiv und gesamtgesellschaftlich machen. Wer gewinnt, darüber entscheidet eine hochkarätige Jury.

SENovation-Award 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022

Der SENovation-Award ist der Gründerwettbewerb für (künftige) Startups mit alterstauglicher Geschäftsidee. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer oder mobiler macht.

Gründungswettbewerb start2grow 2022 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 15. August 2022

start2grow 2022 begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise. Die Anmeldung ist ab sofort und laufend möglich.

Cashwalk Vol.14 Virtual Edition 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. September 2022

Cashwalk bietet einen exklusiven Raum, um Kontakte zu knüpfen und erfolgreiche Verbindungen zu schaffen. 50 vorausgewählte Startups pitchen am 25. Oktober live auf zwei virtuellen Bühnen vor Investoren

