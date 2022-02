Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 31. Januar bis 6. Februar 2022

Ohne Mainz wäre die Welt ziemlich klein geblieben. Dort in der rheinhessischen Beschaulichkeit hat Johannes Gutenberg einst dafür gesorgt, dass die Gedanken frei wurden durch revolutionäre Erfindungen und eine durchdachte Prozessoptimierung des Buchdrucks. Das Wort war nicht mehr nur bei Gott, das Wort war beim Menschen, die lernen, entdecken verstehen konnten. In diesem Sinne wünschen wir euch eine lehrreiche Gründerwoche.

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 31. Januar 2022

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar „Gründerwissen: Kaufmännisches Know-How“ führen Sie die Experten von merkur-start up in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein..

Alles eingerechnet

Online, 1. Februar 2022

Das Online-Seminar unterstützt euch bei der Selbstorganisation und bietet euch die nötige Hilfe, um Projekte und Ideen voranzutreiben.

Struktur tut gut

Online-Event: Innovations-Café – Go-to-Market Strategie für Startups München 2022

Online, 1. Februar 2022

Wie etabliert ihr euer Startup erfolgreich auf dem Markt? Patrick Brienen-Lucius, CRO und Co-Founder der orderbird AG, teilt sein Wissen über die ideale Markteintrittsstrategie mit euch.

Dabei sein ist der Anfang

Online-Event: Info-Veranstaltung „New4Job“ 2022

Online, 3. Februar 2022

Fit sein für das digitale Berufsleben von heute und morgen! Wenn auch ihr euch beruflich weiterentwickeln möchtet oder ein Netzwerk aus tollen Frauen sucht, dann ist das Projekt New4Job euer Einstieg.

Erstmal orientieren

Online-Event: futureSAX-Gründerforum I – Geschäftsmodelle entwickeln und kommunizieren

Online, 3. Februar 2022

Das Gründerforum beantwortet eure Fragen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Geschäftskonzept.

Was ihr wissen müsst

Online-Event: Winter School No. 2 „Die Top 10 der arbeitsrechtlichen Fehler von Startups“ 2022

Online, 3. Februar 2022

Arbeitsrechtler Dr. Till Heimann zeigt euch anhand seiner Top 10-Fehler auf, worauf ihr achten müsst, um euch beim personellen Wachstum ideal aufzustellen.

Auf die Menschen kommt es an

YBG Hessen Start-up-Stipendium – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Januar 2022

YBG Hessen bietet ein kostenfreies, digitales und branchenübergreifendes Stipendium für Gründer:innen (18-35 Jahre) aus Hessen an.

Mehr Infos

Start.in.RLP Gründungsstipendium – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Start.in.RLP ist das neue Gründungsstipendium für Gründende in der frühen Phase ihrer Existenzgründung. Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die maximale Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 12.000 Euro.

Mehr Infos

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Mehr Infos

Iqvia Start-up Award 2022 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. April 2022

Visionäre für Healthcare gesucht: Euch erwartet ein IQVIA Servicepaket in Höhe von 30.000 Euro und individuell unterstützende Dienstleistungen von aescuvest im Wert von 5.000 Euro.

Mehr Infos

Gründungswettbewerb start2grow 2022 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 15. August 2022

start2grow 2022 begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise. Die Anmeldung ist ab sofort und laufend möglich.

Mehr Infos

