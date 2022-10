Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 31. Oktober bis 6. November 2022

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Was wäre das bloß eine Welt geworden ohne John Montagu? Eine auf jeden Fall, in der Konferenzen, Meetings und Besprechungen kulinarisch ein bisschen ärmer wären. Denn mit seiner großen Erfindung hat der Earl of Sandwich – ohne es zu wissen freilich – die Verpflegung in der modernen Arbeitswelt erheblich erleichtert. All hail! Ansonsten darf es heuer auch ein bisschen Grusel sein – und vielleicht der eine oder andere Brückentag.