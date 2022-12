Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 5. bis 11. Dezember 2022

Auch wenn die Kraft langsam ausgeht, die Tage immer mehr im Kerzenglanze scheinen und die Glühweinhändler ihren jährlichen Tribut einfordern: Ein paar Wochen müsst ihr noch durchhalten, bis zur Weihnachtspause. Was dabei hilft? Zum einem ein paar interessante Gründerwettbewerbe und zum anderen spannende Veranstaltung für Gründer und Startups – die Highlights der zweiten Adventswoche haben wir für euch hier zusammengefasst.

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 5. Dezember 2022

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahrt ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 5. Dezember 2022

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Rheinland-Pitch #111 – Winterspecial Düsseldorf 2022

Düsseldorf, 5. Dezember 2022

Der Rheinland-Pitch geht im Jahr 2022 mit der 111. Edition in die letzte Runde. Innovation, Inspiration und Networking sind angesagt.

Die große Bühne

Online-Event: „Digital-FEM-Lab Hessen“: Agilität – Mode oder Muss?

Online, 6. Dezember 2022

Was verbirgt sich hinter dem Buzzword Agilität? Ist das alter Wein in neuen Schläuchen oder unerlässlich für euer Business?

Immer in Bewegung

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 6. Dezember 2022

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 6. Dezember 2022

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 8. Dezember 2022

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Pitch Club Developer Edition #130 München 2022

München, 8. Dezember 2022

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 9. Dezember 2022

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Techstars Startup Weekend Frankfurt 2022

Frankfurt am Main, 9. bis 11. Dezember 2022

Ein spannender und immersiver Trip in die Welt der Startups: Beim „Startup Weekend“ lernst du in 54 aufregenden Stunden, wie ein Gründer zu denken, zu arbeiten und aufzubauen.

Aufbaukurs

Förderprogramm „Start?Zuschuss!“ April 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Januar 2022

Der Förderwettbewerb „Start?Zuschuss!“ unterstützt Gründende im Bereich Digitalisierung in der Startphase ihrer Gründung.

Mehr Infos

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023

Der Ideenwettbewerb RLP ist jedes Jahr auf der Suche nach neuen innovativen Ideen. Die Sieger erwarten hochwertige Preise.

Mehr Infos

Sächsischer Innovationspreis 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. März 2023

Der Sächsische Innovationspreis zeichnet herausragende Innovationen etablierter sächsischer Unternehmen aus.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.