Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 9. bis 15. Januar 2023

Eins ist sicher: Wirklich einfach wird auch 2023 nicht. Aber bange machen gilt nicht! Weiter geht’s also mit frischer Kraft. Das Gründerküchen-Team wünscht euch allen ein frohes und vielleicht dann doch mal etwas netteres Jahr. Bleibt stark, flexibel und zuversichtlich!

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 9. Januar 2023

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 10. Januar 2023

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen „Recht“

Online, 10. Januar 2023

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Seminar „Recht für Existenzgründer“ bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Alles, was recht ist

TexTech Start-up Night Mönchengladbach 2023

Mönchengladbach, 11. Januar 2023

Bei der TexTech Start-up Night lernt ihr die neuesten Trends der Textilbranche kennen.

Ziemlich anziehend

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 12. Januar 2023

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Trends und Chancen für die Selbstständigkeit Frankfurt

Frankfurt am Main, 12. Januar 2023

Wie kann ich aus Trends und Chancen meine eigene individuelle Geschäftsidee entwickeln? Hier gibt’s die Antworten.

Am Puls der Zeit

Pitch Club Developer Edition #132 Düsseldorf

Düsseldorf, 12. Januar 2023

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Workshop: #gemeinsam_kreativ Frankfurt

Frankfurt am Main, 13. Januar 2023

In diesem Workshop lernst Du die „Design Thinking Methode“ im Team durchzuführen. Nicht in der Theorie – sondern ganz praktisch.

Ideen entwickeln

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Travel Start-up Night @ CMT Stuttgart 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 6. Januar 2023

Die Reiseindustrie sucht innovative Startups mit Produkten und Services für den Tourismus von morgen.

Förderprogramm „Start?Zuschuss!“ April 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Januar 2023

Der Förderwettbewerb „Start?Zuschuss!“ unterstützt Gründende im Bereich Digitalisierung in der Startphase ihrer Gründung.

Gateway49 Accelerator – Bewerbung 2023

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2023

Beim Lübecker Accelerator GATEWAY49 erwartet euch ein strukturiertes neunmonatiges Workshop- und Trainingsprogramm mit dem Ziel, euer StartUp möglichst nah an die Marktreife heranzuführen. Teams erhalten bis zu 30.000 Euro finanzielle Unterstützung und müssen keine Anteile abgeben.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023

Der Ideenwettbewerb RLP ist jedes Jahr auf der Suche nach neuen innovativen Ideen. Die Sieger erwarten hochwertige Preise.

Sächsischer Innovationspreis 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. März 2023

Der Sächsische Innovationspreis zeichnet herausragende Innovationen etablierter sächsischer Unternehmen aus.

SENovation-Award 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2023

Der erste und einzige Gründerpreis zu #Longegivity – dem Tech-Megatrend 2023. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer, smarter oder mobiler macht.

