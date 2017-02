Termin-Highlights vom 6. bis 12. Februar 2017

„The Times They Are a-Changin'“ – und ihr könnt bestimmen, in welche Richtung es geht. Hört sich hochtrabend an? Mag sein. Aber am Ende ist es doch so, dass viele kleine Schritte einen veritablen Marathon ergeben. Unsere Termin-Highlights in der Woche vom 6. bis 12. Februar 2017 sind das perfekte Training dafür.

13. Kongress Online Handel Berlin 2017

Berlin, 7. und 8. Februar 2017

Der Online-Handel hat nicht nur die Branche umgepflügt, wie kaum eine andere technische Entwicklung. Er ist inzwischen unbestritten eine Plattform für alle Unternehmen und ein fester Bestandteil ihrer Strategien geworden. Aber wie kann sich der Online-Handel, jenseits von 24/7-Shopping, Preisen und Sortiment, erfolgreich weiterentwickeln?

Trends, Tools und Methoden

11. AUFSCHWUNG-Messe Frankfurt 2017

Frankfurt am Main, 8. Februar 2017

Die AUFSCHWUNG ist die Leitmesse für Existenzgründer, Entrepreneure und junge Unternehmen in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Nutzt eure Zeit effizient! Auf der AUFSCHWUNG treffet ihr an nur einem Tag alle Ansprechpartner der wichtigsten Anlaufstellen für Ihre berufliche Selbständigkeit.

Wachsen und durchstarten

Erfolgreiche Preisgestaltung für Startups München 2017

München, 9. Februar 2017

Preise wirken stark und unmittelbar auf den Unternehmensgewinn und sind damit ein wichtiger Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Für die Kunden sind sie einer der wichtigsten Kaufentscheidungsfaktoren. Dieser Workshop zur Preisgestaltung hilft, kritische Hürden zu umgehen und den richtigen Preis zu finden.

Der Preis ist heiß

TQ Talent Night 2017

Frankfurt am Main, 10. Februar 2017

Celebrating Tomorrow’s Ecosystem Shapers – erfahrene Gründerpersönlichkeiten, Newcomer der Startup-Szene und Experten aus Industrie und Wissenschaft im spannenden Dialog! Als Special Guest konnte das TechQuartier den TED-Speaker Mohamed Ali gewinnen, dessen TED-Talk nahezu 1Mio mal geklickt wurde. Ein weiterer Programmpunkt wird die Vorstellung der ersten Ergebnisse der Global Startup Ecosystem Umfrage sein. Zeit zum Vernetzen und für anregende Gespräche gibt es beim Get-together und der Startup-Fair.

Jung und ideenreich

jobmesse dortmund 2017

Dortmund, 11. und 12. Februar 2017

Ob Berufseinstieg, Jobwechsel oder Weiterbildung – die jobmesse dortmund sorgt erneut für wertvolle Kontakte zwischen Bewerbern, Arbeitgebern und Bildungsinstitutionen. Zum Rahmenprogramm gehören kostenfreie Bewerbungsmappenchecks, professionelle Bewerbungsfoto-Shootings, informative Fachvorträge und vieles mehr.

Einfach Karriere machen

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: Januar 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Mehr Infos

start2grow-Pitch and Party Dortmund 2017

Dortmund, 24. Februar 2017

Mit Pitch and Party geht es ins Finale des Gründungswettbewerbs start2grow. Die durch das Begutachtungsverfahren ermittelten Top 20 Teams präsentieren sich am Vormittag der Jury und kämpfen mit ihrer Präsentation um eine Platzierung unter den Preisträgern.

Alle gewinnen