Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 10. bis 16. Juli 2023

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Lasst euch nicht entmutigen, nur weil in diesem Jahr alles irgendwie schlimmer ist. Neues, Spannendes, Erholsames kann man trotzdem entdecken. Man muss nur die Augen offen halten, was ja ganz prinzipiell eine gute Eigenschaft für Gründer ist. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und haben eine ganze Menge Empfehlungen herausgesucht. Nicht zuletzt könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen.

handel.digital: Gründerstories im Handel Darmstadt 2023

Darmstadt, 10. Juli 2023

In der CentralRösterei geht es bei Gründerstories im Handel um die Themenbereich Second-Hand und Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber.

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 11. Juli 2023

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Start Up Now! Frankfurt am Main 2023

Frankfurt am Main, 12. Juli 2023

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung von Fachleuten beantwortet.

Pitch Club Developer Edition #152 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 13. Juli 2023

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Deine Roadmap To Success – Dein Fahrplan zum Erfolg! | Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 14. Juli 2023

Das Seminar zeigt dir einen Erfolgsweg vom Geschäftszweck über das Geschäftsmodell zu den Funktionen und Zielen – so bist du bereit zum Start oder für die eine oder andere „Renovierung“.

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 14. Juli 2023

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Formnext Start-up Challenge 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juli 2023

Die internationale Formnext Start-up Challenge sucht neue, kreative und tragfähige Geschäftsideen aus der Welt der additiven Fertigung kombiniert mit der Idee von Nachhaltigkeit.

KUER.NRW Businessplanwettbewerb 2023 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Nachhaltige Gründer:innen & Start-ups erhalten kostenlose Unterstützungsangebote für ihre Gründung von Mentoren & Busines Angels.

Global EnergyTech Awards 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Das dritte Jahr in Folge ruft Publicis Sapient zur Teilnahme an den Global EnergyTech Awards auf. Die internationalen Auszeichnungen würdigen herausragende Start-up-Innovationen im Energiesektor, die das Potenzial haben, in der Welt wirklich etwas zu bewirken.

