Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 12. bis 18. Juni 2023

Ganz ehrlich: Ein bisschen mehr Intelligenz würde der Menschheit gut tun. Aber ob sie künstlich sein muss? Das wird sich noch zeigen. Selber nachdenken hat immer noch am besten gegen Dummheit geholfen. Unbestritten ist, dass digitale Lösungen das Leben vereinfachen und vor der Angst die Neugier kommen sollte. Vielleicht wird’s ja doch noch was mit uns.

AUF-Workshop „Einzigartig zum Erfolg: Markenaufbau und Personal Branding“

Frankfurt am Main / Online, 13. Juni 2023

Der Workshop bietet eine Einführung in das Thema Unternehmenswerte und Markenaufbau. So kann aus eurem persönlichen Profil und den Stärken eures Angebots ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal werden.

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 13. Juni 2023

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Seminar „Trends und Chancen für die Selbstständigkeit“ Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 13. Juni 2023

Wie kann ich aus Trends und Chancen meine eigene individuelle Geschäftsidee entwickeln? Das erfahrt ihr in diesem Seminar.

Nachfolge-Frühstück: „Hilfe, ich finde keine Nachfolge“ Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 14. Juni 2023

Beim Nachfolge-Frühstück erfahrt ihr, wie ihr den Nachfolgeprozess am besten plant und was ihr dabei beachten solltet.

Investor Days Thüringen 2023

Erfurt, 14. und 15. Juni 2023

Die Startup Community und Investor:innen kommen in Erfurt zusammen, um Innovationen ins Spotlight zu stellen, Kooperationen zu erzeugen und Dealflow zu generieren.

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 14. Juni 2023

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Innovationstag Mittelstand Berlin 2023

Berlin, 15. Juni 2023

Auf dem Innovationstag Mittelstand tritt Minister Dr. Robert Habeck mit mittelständischen Unternehmen und Forschungszentren in den Dialog.

„Highway to (High)Tech“ Kaiserslautern 2023

Kaiserslautern, 15. Juni 2023

Auf einer Bustour lernt ihr verschiedene Institute, Unternehmen und Startups kennen und taucht in die Lauterer BusinessWelt ein.

Online-Seminar: „Künstliche Intelligenz (KI) – Integrieren statt ignorieren“

Frankfurt am Main, 15. Juni 2023

In diesem Online-Seminar erfährst du, wie du Künstliche Intelligenz für deine Businesstexte nutzen kannst.

Pitch Club Developer Edition #148 Düsseldorf

Düsseldorf, 15. Juni 2023

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Online-Seminar: Karrierewissen „Karriereplanung – eure berufliche Zukunft aktiv gestalten“

Online, 16. Juni 2023

Mit dem kostenlosen Online-Seminar macht ihr den ersten Schritt zur aktiven (Neu-)Gestaltung eurer beruflichen Zukunft.

#2 Know-How Event: „Digitale Barrierefreiheit in der Praxis“

Nürnberg, 16. Juni 2023

Vom Pflichtprogramm zur Innovation: wie digitale Barrierefreiheit umgesetzt werden kann.

Digitaltag 2023

bundesweit, 16. Juni 2023

Erlebe Digitalisierung! Alle können sich beim Aktionstag einbringen – ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

SENovation-Award 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2023

Der erste und einzige Gründerpreis zu #Longegivity – dem Tech-Megatrend 2023. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer, smarter oder mobiler macht.

KfW Award Gründen 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2023

Die KfW Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Ideen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Nachfolger ab Gründungsjahr 2018.

KUER.NRW Businessplanwettbewerb 2023 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Nachhaltige Gründer:innen & Start-ups erhalten kostenlose Unterstützungsangebote für ihre Gründung von Mentoren & Busines Angels.

