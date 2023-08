Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 14. bis 20. August 2023

Immerhin: Es gibt einen offiziellen Welttag für humanitäre Hilfe (19. August). Das hat sich die UNO ja schön ausgedacht. Noch schöner wäre es freilich, wenn jeder Tag ein Welttag für humanitäre Hilfe wäre. Weil der Einzelne gar nicht so viel Großes machen muss, um denen zu helfen, die Not leiden. Das geht zum Beispiel auch beim nachhaltigen Gründen …

Online-Seminar: Gründerwissen „Contentmarketing für Gründer und KMUs“

Online, 15. August 2023

Im kostenlosen Online-Seminar lernt ihr von Fachleuten, wir ihr euch mit wenig Budget durch Contentmarketing von Wettbewerbern absetzen könnt – nachhaltig und effektiv.

Besser als der Rest

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 17. August 2023

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Gründerstammtisch Aschaffenburg 2023

Aschaffenburg, 17. August 2023

Networking-Event für Gründungsinteressierte, Unternehmer*innen und Startups aus der Region Aschaffenburg in entspannter Atmosphäre.

Eintauchen in die Startup-Welt

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

KUER.NRW Businessplanwettbewerb 2023 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Nachhaltige Gründer:innen & Start-ups erhalten kostenlose Unterstützungsangebote für ihre Gründung von Mentoren & Busines Angels.

Mehr Infos

Global EnergyTech Awards 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Das dritte Jahr in Folge ruft Publicis Sapient zur Teilnahme an den Global EnergyTech Awards auf. Die internationalen Auszeichnungen würdigen herausragende Start-up-Innovationen im Energiesektor, die das Potenzial haben, in der Welt wirklich etwas zu bewirken.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.