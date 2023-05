Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 15. bis 21. Mai 2023

Information ist alles. Aber welche Informationen sind wichtig, welche sind richtig? Den Durchblick zu behalten, wird immer unmöglicher. Big Data, alternative Fakten, Fake News … Mit Informationen wird gehandelt und getäuscht, Geld verdient, und es werden Wahlen manipuliert. Aber Informationen sind auch eine Chance, die Welt zu verbessern – nicht nur am Weltfernmeldetag und dem Tag der Informationsgesellschaft. Noch mehr Informationen – diesmal zu den Termin-Highlights vom 15. bis 21. Mai 2023 – findet ihr hier.

Deutscher KI Monat mAI – 2023

bundesweit, 1. bis 31. Mai 2023

Im Mai 2023 veranstaltet das deutsche KI-Ökosystem deutschlandweit einen Monat lang verschiedene Konferenzen, Festivals und Netzwerktreffen zum Thema Künstliche Intelligenz.

Wer nicht fragt, bleibt dumm

Online-Seminar: Gründerwissen „Contentmarketing für Gründer und KMUs“

Online, 16. Mai 2023

Im kostenlosen Online-Seminar lernt ihr von Fachleuten, wir ihr euch mit wenig Budget durch Contentmarketing von Wettbewerbern absetzen könnt – nachhaltig und effektiv.

Besser als der Rest

Pitch Club #28 Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 17. Mai 2023

Early-Stage Startups mit Proof-of-concept steigen in den Ring, präsentieren in sechsminütigen Pitches ihre Geschäftsideen und stellen sich anschließend den kritischen Fragen der Investoren.

Immer feste druff

Online-Seminar: Karrierewissen „Karriereplanung – eure berufliche Zukunft aktiv gestalten“

Online, 19. Mai 2023

Mit dem kostenlosen Online-Seminar macht ihr den ersten Schritt zur aktiven (Neu-)Gestaltung eurer beruflichen Zukunft.

Stärken und Schwächen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Kostenloses Coachingprogramm „CoCo – Frauen gründen“ – Anmeldung

Anmeldeschluss: 31. Mai 2023

Das kostenlose Programm will Frauen durch ein umfassendes Coaching- und Weiterbildungsprogramm motivieren, ihre Gründungsideen in die Tat umzusetzen.

GfK-Innovationspreis 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2023

Der GfK-Innovationspreis 2023 sucht einzigartige Startups und Talente, die den ökologischen Wandel nachhaltig und innovativ vorantreiben. Der überzeugendste Teilnehmer wird mit 15.000 Euro belohnt und mit bis zu 75.000 Euro unterstützt.

SENovation-Award 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2023

Der erste und einzige Gründerpreis zu #Longegivity – dem Tech-Megatrend 2023. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer, smarter oder mobiler macht.

KfW Award Gründen 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2023

Die KfW Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Ideen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Nachfolger ab Gründungsjahr 2018.

