Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 17. bis 23. Juli 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge." (Willy Brandt)

Kleine Schritte, große Wirkung: Vor 54 Jahren betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Was er nicht wissen konnte: Seine Pionierarbeit bei der Erkundung anderer Himmelskörper könnte ziemlich bald ziemlich relevant werden für die Menschheit. Unseren Planeten richten wir ja gerade so richtig schön zu Grunde. Gibt es Hoffnung? Nur wenn wir uns alle zusammenreißen, persönlich zurückstecken können und innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen finden, die keine neuen Probleme schaffen. Ideen anyone?