Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 22. bis 28. Mai 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge." (Willy Brandt)

Keine Panik! Wenn die Welt dann doch zerstört wird, und so schlecht stehen die Chancen nicht, erkunde doch einfach die Galaxis. Du solltest allerdings ein Handtuch dabei haben. Denn das ist „so ziemlich das Nützlichste“, was Du mitnehmen kannst. Ein guter Rat, den der selige Douglas Adams seinen Lesern mitgab. Von uns gibt’s den wöchentlichen Rat, in den Terminhighlights vom 22. bis 28. Mai nach passenden Veranstaltungen zu suchen, euch für Wettbewerbe und Awards anzumelden und eifrig und ideenreich zu gründen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das hat sie verdient.