Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 24. bis 30. April 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Der Name Oscar Troplowitz ist wahrscheinlich nur wenigen Menschen geläufig. Mit seinen Produkten aber kommt fast jeder mal in Berührung: Heftpflaster, Nivea-Creme, Labello. Der findige Unternehmer aus Schlesien hat aus der jungen Fabrik von Paul Carl Beiersdorf eine Firma von Weltrang gemacht – mit Innovationslust und Unternehmergeist. In diesem Sinne wünschen wir euch eine pflegeleichte Gründungswoche.