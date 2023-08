Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 28. August bis 3. September 2023

Wann habt Ihr eigentlich den letzten Brief geschrieben. Nee, nicht Posting sondern Brief! Papier, Stift, Umschlag, Briefmarke… Alles das könnt Ihr am 01. September feiern: am Welttag des Briefeschreibens, der an diese schöne Form der Kommunikation erinnert.

Pitch Club Developer Edition #156

Hannover, 31. August 2023

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Beim “Pitch Club Developer Edition #156” in Hannover pitchen Unternehmen und Startups ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Entwickler können an dem „invite-only Event“ kostenlos teilnehmen.

Such dir dein Projekt

Startupnight 2023 – SUN23

Berlin, 01. September 2023

Die 11. Ausgabe der Startupnight läuft unter dem Motto „Future is now!“ Denn auch wenn im Jahr 2022 die Zahl der Neugründungen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gesunken sind – die Chancen, die sich durch Innovationen ergeben, bleiben unverändert. 125 Startups aus verschiedenen Bereichen wie KI, Nachhaltigkeit, IoT, Lebensmittel und mehr präsentieren sich, spannende Podiumsdiskussionen, wertvolle Workshops, Networking-Möglichkeiten und eine wunderbare Party warten auf die Besucher!

Glaube an die Zukunft

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

KUER.NRW Businessplanwettbewerb 2023 – Anmeldung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Nachhaltige Gründer:innen & Start-ups erhalten kostenlose Unterstützungsangebote für ihre Gründung von Mentoren & Busines Angels.

Global EnergyTech Awards 2023 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Das dritte Jahr in Folge ruft Publicis Sapient zur Teilnahme an den Global EnergyTech Awards auf. Die internationalen Auszeichnungen würdigen herausragende Start-up-Innovationen im Energiesektor, die das Potenzial haben, in der Welt wirklich etwas zu bewirken.

Cybersecurity-Inkubator inCUBE Batch #4 Bewerbungsphase

Bewerbungsschluss: 15. September 2023

Das Team von Cube 5 sucht junge Gründer*innen, die vom unternehmerischen Potenzial im Bereich Cybersecurity und IT-Sicherheit begeistert sind. Das inCUBE-Förderprogramm findet zweimal jährlich statt (Start zum Sommer- bzw. Wintersemester). Bewerben können sich Teams von zwei oder mehr Personen aus ganz Deutschland. Für die Teilnehmer*innen fallen keine Kosten an.

