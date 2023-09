Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 4. bis 10. September 2023

Am kommenden Sonntag ist weltweiter Tausche-Ideen-aus-Tag. Vielleicht nutzt ihr den Impuls, um euch die Woche mal ernsthaft mit eurer Idee zu beschäftigen und sie am Wochenende einer nah stehenden Person zu pitchen. Vielleicht ist das der Beginn für eine wichtige Veränderung… Was ihr die Woche noch so tun könnt, erfahrt ihr hier.