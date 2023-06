Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 5. bis 11. Juni 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Es wird heiß. Nicht nur wegen des Sommerwetters. Auch die Termine häufen sich wieder. Wer Gründer ist oder werden will, könnte bei der Auswahl ins Schwitzen kommen. Das ist gut so, denn vor den Erfolg haben die Götter – auch die modernen – den Schweiß gesetzt. In diesem Sinne wünschen wir eine transpirierende Gründerwoche.