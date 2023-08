Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 7. bis 13. August 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Es ist ja Urlaubszeit und Sommer obendrein, nur ist es in diesem Jahr nicht ganz so einfach, unbeschwert zu sein. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Also gilt in der zweiten Augustwoche die Devise: Lasst es ruhig mal locker angehen. Wer hin und wieder mal entspannt, hat mehr vom Gründen.