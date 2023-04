Europas führender VC Atomico eröffnet Büro in Berlin

Zehn Prozent aller Atomico-Investments fließen bereits in die DACH-Region. Nun baut das Venture-Capital-Unternehmen sein Engagement aus und eröffnet sein erstes Büro in Deutschland.

Der europäische Wagniskapitalgeber Atomico hat in Berlin sein erstes Büro in Deutschland eröffnet. 2006 von Skype-Gründer Niklas Zennström ins Leben gerufen, finanziert das Venture-Capital-Unternehmen Tech-Startups in ganz Europa mit dem Ziel, Gründer*innen und Startups bei ihrem weltweiten Wachstum zu unterstützen.

So arbeitete und arbeitet der Investor bereits mit über 120 Startups auf dem ganzen Kontinent zusammen, darunter große Namen wie Klarna, Stripe oder MessageBird. Auch in der DACH-Region ist Atomico bereits seit langer Zeit aktiv: Insgesamt zehn Prozent der Atomico-Investments flossen in hiesige Startups. Zu den jüngsten Partnerschaften gehören unter anderem Unternehmen DeepL mit Sitz in Köln oder Vaayu und Y42 (beide mit Sitz in Berlin).

Um dem pan-europäischen Ansatz gerecht zu werden, sind Atomico-Partner nicht an einzelne Regionen gebunden. Vielmehr können sie in ambitionierte Startups in Deutschland und auf dem ganzen Kontinent investieren. In der Vergangenheit fokussierte sich bei Atomico insbesondere Partner Luca Eisenstecken auf die DACH-Region. Im Zuge der Büro-Eröffnung in Berlin wird er weiterhin eine prominente Rolle bei den DACH-Investments des Wagniskapitalgebers einnehmen.

Zahlen des jährlich von Atomico veröffentlichten Reports The State of European Tech untermauern das zukünftige Potenzial des europäischen Tech-Ökosystems: Die europäische Startup-Pipeline im Frühphasen-Segment ist nun auf Augenhöhe mit der der USA. 31 Prozent der weltweiten Early-Stage-Finanzierungsrunden unter fünf Millionen US-Dollar fließen in europäische Unternehmen; in den USA sind es 33 Prozent. Und in beiden Regionen konvertieren 1,9 Prozent der Seed-finanzierten Startups in Unicorns.

„Deutschland sowie die DACH-Region gehören zu den Erfolgstreibern des europäischen Tech-Ökosystems; viele der ambitioniertesten Gründer*innen der vergangenen zehn Jahre stammen aus der Region. Mit dem initialen Erfolg ergibt sich für Talente die Gelegenheit, ihre Erfahrungen in großen Scale-Ups zu erweitern – und ihr Wissen dann in eine neue Generation vielversprechender Tech-Unternehmen einzubringen. Aus diesem Grund ist der hiesige Markt umso wichtiger, um Europas weltweites Potenzial zu verwirklichen”, betont Atomico-Partner Luca Eisenstecken.