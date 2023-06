Diese herausragenden Business Angels sind als „Europe’s Female Angel Investor of the Year 2023“ nominiert

Die Finalistinnen stehen fest! Fast 100 Vorschläge für die „Golden Aurora“, den Preis für „Europe’s Female Angel Investor of the Year 2023“, sind eingegangen und nun wurden die sieben Finalistinnen ausgewählt.

„Wir freuen uns sehr über den wahnsinnig großen Anklang auf unsere gemeinsame Ausschreibung mit Business Angels Europe (BAE) für „Europe´s Female Angel Investor of the Year 2023“ und sind gespannt, welche der sieben außergewöhnlichen Angel Investorinnen in diesem Jahr für ihr stetiges Engagement, Innovationen voranzutreiben und damit noch mehr weibliche Business Angels zu motivieren, gekürt wird. Wir werden am 5. Juli in Berlin die „Golden Aurora“ feiern, die auch stets Botschafterin für das weibliche Business Angel Ökosystem in Europa ist“, sagt Dr. Ute Günther, Vorstand bei Business Angels Deutschland (BAND).

Bei der feierlichen Zeremonie am Abend des DemoDays „Women Angels Mission ’25“ haben die sieben weiblichen Business Angels aus vier europäischen Ländern die Chance auf den prestigeträchtigen Preis. Aktive Angel Investorinnen mit dauerhaftem Wohnsitz in Europa konnten nominiert werden.

Die Finalistinnen 2023 sind

Cécile Bassot, Paris, Frankreich

Julia Dous, Berlin, Deutschland

Antonella Grassigli, Bologna, Italien

Mary McKenna, Donegal, Irland

Fausta Pavesio, Mailand, Italien

Florence Richardson, Paris, Frankreich

Christine Rittner, Heilbronn, Deutschland

Ausgelobt wird der Preis durch Business Angels Deutschland (BAND), dem Verband der Business Angels und ihres Ökosystems in Deutschland, sowie Business Angels Europe (BAE), dem europäischen Verband der nationalen Angels Verbände. Die Preisverleihung und der DemoDay finden im Rahmen der BAND-Awarenesskampagne „Women Angels Mission ’25“ statt. Die Mission hat das Ziel, den Anteil weiblicher Angel Investorinnen bis 2025 auf mindestens 25 Prozent zu heben.