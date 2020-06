Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 1. bis 7. Juni 2020

Was man zuletzt ja wieder etwas verdrängt hat angesichts der Coronakrise: Auch unsere Erde ist ein Patient. Ein ziemlich heftig infizierter sogar. Aber wenigstens am Weltklimatag wird wohl mal wieder über mehr als das Wochenendwetter geredet. Vorher gibt’s noch den Autogipfel im Bundeskanzlerinnenamt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehm temperiertem meteorologischen Sommeranfang.

Wir können euch übrigens noch immer keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es wirklich viele Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile …

Bleibt gesund und vernünftig!

Webinar: Kapitalakquise für Gründer Chemnitz 2020

Online, 3. und 4. Juni 2020

Wie kann man die Umsetzung seiner Idee finanzieren? Wie akquiriert man Kapital? Der Workshop behandelt grundlegende Fragestellungen der Kapitalakquise und vermittelt wichtige Zusammenhänge im Rahmen der Finanzierung.

Wo das Geld herkommt

Online-Event: Digitales Barcamp “Covid-19” 2020

Online, 3.Juni 2020

SARS-CoV-2 hält die Welt in Atem und bringt unser aller Alltag seit Wochen ins Wanken. Viele Fragen bleiben, nicht nur im Umgang mit der aktuellen Lage, sondern auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Folgewirkungen. Das ist die Gelegenheit den interdisziplinären Diskurs zu befördern und in den Austausch zu gehen.

Was von der Krise übrig bleibt

Onlinekurs: Mit Instagram durch die Pandemie 2020

Online, 3. Juni 2020

Durch Corona haben sich Marketingkanäle verschoben und Social Media gewinnt noch mehr an Bedeutung. Dieses Webinar zeigt auf, welche Chancen sich in der Kommunikation mit Instagram ergeben.

Chancen nutzen

Online-Event: Frankfurt Forward – HR Transformation Juni 2020

Online, 3. Juni 2020

Von HR Tech bis New Work – Frankfurt Forward bringt Startups, Industrie und weitere Experten zum Thema der HR Transformation zusammen.

Arbeiten mit dem Virus

Online-Event: Usability Testessen München Juni 2020

Online, 4. Juni 2020

Das Usability Testessen bringt Entwicklerinnen und Nutzerinnen an einen Tisch. Bei Pizza, Bier und Brause werden Prototypen, Websites oder Apps auf ihre Gebrauchstauglichkeit getestet.

Knöpfchen drücken

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards.

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Juni 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

“Unlock”: Wikimedia-Accelerator für freies Wissen – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2020

Der Wikimedia-Accelerator unterstützt Projekte, die zu einer offenen und informierten Wissensgesellschaft beitragen. Spannende Ideen und Ansätze sollen ab August 2020 mit einem Accelerator-Programm online gefördert und begleitet werden.

Mehr Infos

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. Juni 2020

Mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg werden jährlich herausragende Innovationen und die dahinter stehenden Akteurinnen und Akteure gewürdigt.

Mehr Infos

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

