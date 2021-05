Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 10. bis 16. Mai 2021

Ein letztes Mal warm anziehen, dann kann der Sommer kommen: Die Eisheiligen sind allerdings nicht mehr das, was sie früher mal waren. Gegen den Klimawandel können sie einfach nicht anfrieren. So müssen Sophie und Co. wohl von dannen ziehen und auch noch den Bayern die Meisterschale überlassen. Bitte nicht ärgern (oder freuen), sondern lieber den einen oder anderen Termin und Wettbewerb in Erwägung ziehen. Trotz des langen Himmelfahrtswochenendes.