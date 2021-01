Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 11. bis 17. Januar 2021

Das ging ja gut los – langweilig wird wohl auch 2021 nicht werden. Also: Weiter geht’s mit frischer Kraft. Das Gründerküchen-Team wünscht euch allen ein frohes und ereignisreiches Jahr. Normalerweise geht es nach dem Jahreswechsel etwas ruhiger zu, aber das war, bevor Online-Events in Mode kamen … Außerdem stehen einige interessante Wettbewerbe an – die Bewerbungsfristen solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Denn wie immer gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Online-Seminar: Gründerwissen “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung”

Online, 11. Januar 2021

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Online-Event: Accelerator Kick-Off Batch #22 Köln 2021

Online, 11. Januar 2021

Beim Kick-Off Event für Batch #22 habt ihr die Chance, die neuen Startups an ihrem ersten Tag des Programms kennenzulernen.

Online-Seminar: Führungskräftecoaching – Selbstorganisation und Zeitmanagement im Homeoffice

Online, 12. Januar 2021

Online-Seminar mit praktischen Tipps für alle Menschen, die als Fach- und Führungskräfte mit Mitarbeiterverantwortung vor den besonderen Herausforderungen des Homeoffice stehen.

Online-Event: Gründer*innen Lunch #Januar 2021

Online, 13. Januar 2021

Einfach entspannt in der Mittagspause dazuschalten. Egal, ob ihr euch in der “heißen Gründungsphase” befindet, bereits gegründet habt oder mit dem Gedanken spielt – ein Gespräch mit anderen Gründer*innen tut immer gut!

Online-Seminar: “KfW-Schnellkredit beantragen”

Online, 13. Januar 2021

Die Experten von merkur-start up erläutern euch im kostenfreien Onlineseminar, welche Voraussetzungen ihr bei der Beantragung erfüllen müsst. Ihr bekommt einen Überblick über Konditionen, Voraussetzungen und Antragsmöglichkeiten.

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen – Schritt für Schritt”

Online, 13. Januar 2021

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Online-Infoevent: Mitmachen beim “Jumpp Inspire Award”

Online, 14. Januar 2021

Jumpp Inspire Award – auch ungewöhnliche Wege ins Unternehmerinnentum können zum Erfolg führen. Daher möchten wir Frauen jeder Herkunft und mit unterschiedlicher Ausbildung dazu ermutigen, ihre eigenen Ideen zu verfolgen.

Online-Seminar: Beratungsförderung für Unternehmen (BAFA)

Online, 14. Januar 2021

Experten-Seminar mit allen, was ihr wissen müsst, um die Förderung unternehmerischen Know-hows (BAFA) beantragen zu können.

Online-Seminar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer”

Online, 15. Januar 2021

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

GATEWAY49 Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Beim Lübecker Accelerator GATEWAY49 erwartet euch ein strukturiertes neunmonatiges Workshop- und Trainingsprogramm mit dem Ziel, euer StartUp möglichst nah an die Marktreife heranzuführen. Teams erhalten bis zu 30.000 Euro finanzielle Unterstützung und müssen keine Anteile abgeben.

Science4Life Venture Cup 2021: Konzeptphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. In Phase 2 geht es darum, die Geschäftsidee konzeptionell zu formulieren.

Jumpp Inspire Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. Januar 2021

Ihr habt eine spannende Idee in Richtung Selbständigkeit und wollt diese endlich voranbringen? Dann bewerbt euch für den Jumpp Inspire Award: Die Gewinnerinnen erhalten ein Weiterentwicklungs-Budget von 2.000 Euro sowie Feedback, Netzwerk und Sichtbarkeit.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2021

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

