Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 12. bis 18. April 2021

Hoch hinaus zu wollen, darum geht es doch immer und jeden Tag. Man muss ja nicht gleich wie Juri Gargarin vor 60 Jahren als erster Mensch ins Weltall fliegen, um nach den Sternen zu greifen. Das kann man auch ganz gut auf der guten alten Erde machen. In diesem Sinne wünschen wir eine erfolgreiche und visionäre Gründerwoche.

Online-Seminar: Gründerwissen “Digitale Kompetenzen”

Online, 12. April 2021

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt.

Wissen ist Macht

Online-Seminar: Gründerwissen “Gründungsfinanzierung und Fördermittel”

Online, 13. April 2021

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Event: Innovations-Café # Female Founders 2021

Online, 13. April 2021

Die Start-up Welt hat tolle Gründerinnen und wir brauchen mehr davon! Das Innovations-Café im April bringt diese virtuell an einen Tisch und fördert den Austausch.

Mehr davon

Online-Seminar: Gründerwissen “Online Marketing”

Online, 14. April 2021

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen “Social Media Marketing”

Online, 14. April 2021

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar: Finanzen der Gründerin

Online, 14. April 2021

In der Webinarreihe „Let’s talk about her money“ geht es um Chancen und Risiken beim Einkommen.

Es ist ihr Geld

Online-Event: Social Entrepreneurship Camp | Inklusion in der Arbeitswelt

Online, 15. bis 17. April 2021

Die Hilfswerft gibt einen Einblick in den modernen Ansatz des Wirtschaftens, dessen Denk- und Arbeitsweise. Das Online-Camp in Wismar konzentriert sich dabei auf innovative Ideen, die einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt leisten.

Sichtbar machen

Online-Seminar: “Existenzgründung kompakt: Handwerk”

Online, 15. April 2021

Wer sich in einem Handwerk selbstständig machen möchte, muss sich in vielen Dingen auskennen. Im kostenlosen Online-Seminar bekommt ihr eine kompakte Übersicht über die ersten Schritte zur Existenzgründung im Handwerk.

Der goldene Boden

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen”

Online, 15. April 2021

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Event: Pitch Club Developer Edition #79 Dortmund/Münster 2021

Online, 15. April 2021

Beim Event treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen.

Entwickler gesucht

Online-Seminar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer”

Online, 16. April 2021

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen “Businessplan”

Online, 16. April 2021

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

Preis für digitales Miteinander 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. April 2021

Digital ist besser, wenn alle teilhaben können: Der “Preis für digitales Miteinander” ist mit insgesamt 20.000 Euro Preisgeld dotiert und wird in den Kategorien “Digitale Teilhabe” und “Digitales Engagement” vergeben.

CONTENTshift-Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Mai 2021

Ihr habt eine innovative Idee für die Content-Branche, aber euch fehlen Kontakte, Branchenwissen und Reichweite, um richtig durchstarten zu können? Der CONTENTshift-Accelerator setzt genau hier an.

hubitation Contest 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2021

Call 4 Innovation – bewerbt euch mit euren innovativen Ideen für das Wohnen von morgen.

SENovation-Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Unternehmensgründer in der Seed-Phase und junge Startups, die mit ihrer Innovation vor allem Seniorinnen und Senioren ansprechen, können sich beim SENovation-Award 2021 bewerben.

