Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 12. bis 18. Oktober 2020

“Im Bett soll man nur leichte und unterhaltene Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner ganz schwere, wissenschaftliche und frivole sowie mittelschwere und jede sonstige, andere Arten aber nicht”, riet einst Kurt Tucholsky. Ihr könnt euch in dieser Woche zwar nicht vor Ort in Frankfurt wieder unendliche Inspirationen für euren Nachtschrank holen. Dafür aber von überall auf der Welt. Auch das Schmökern muss ausnahmsweise mal online stattfinden. Und nicht vergessen: Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne literarische Gründerwoche.

Online-Event: Zukunft Personal Europe Virtual 2020

Online, 12. bis 16. Oktober 2020

Die ZP Europe ist das führende ExpoEvent rund um die Welt der Arbeit und feiert die erste virtuelle HR Week: An fünf virtuellen Messetagen stehen innovative Produktlösungen, Vorträge und Networking im Mittelpunkt. Als Impulsgeber vernetzt die europäische Leitmesse Menschen und Märkte in den Themenbereichen HR Management, Digitalisierung und Leadership.

Neue Situationen, neue Maßnahmen

Online-Seminar: “Social Media Marketing Basics” am 12. Oktober 2020

Online, 12. Oktober 2020

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar: Gründerwissen “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” am 13. Oktober 2020

Online, 13. Oktober 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” bekommen ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar für Gründungsinteressierte am 13. Oktober 2020

Online, 13. Oktober 2020

Euer Entschluss zur Selbstständigkeit steht, jetzt gilt es, eure Unternehmensidee zu konkretisieren und Formalitäten zu erledigen. Im kostenfreien Online-Seminar klären Experten grundlegende Fragen rund um eure Selbstständigkeit.

Den Anfang machen

2. AgeTech Bootcamp Chemnitz 2020

Chemnitz, 14. und 15. Oktober 2020

Eure Zielgruppe ist 60+ und ihr wollt eure Idee im Markt testen? Dann seid mit dabei und pitcht euer Startup. Lernt Investoren kennen und trefft Unternehmen & Startups!

Goldene Zeiten

Live & virtuell: Digital Marketing Days 2020 Hamburg

Hamburg, 14. und 15. Oktober 2020

Hier informieren sich Werbetreibende und Mediaplaner über die digitalen Trends und neuen Entwicklungen. Unter dem Motto „Digital neu denken – Wie Tech, Daten und Kreation künftig zusammenspielen“ treffen sich Digital-Entscheider in Hamburg oder virtuell von jedem anderen Ort der Welt.

Trends erkennen

Online-Seminar: “Online Marketing Basics” am 14. Oktober 2020

Online, 14. Oktober 2020

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Hybrid-Event: Follow me – Perspektive Nachfolge-Startup 2020 Frankfurt

Frankfurt, 14. Oktober 2020

Startup versus Nachfolge oder warum neu gründen, wenn jedes 3. KMU in Deutschland auf eine Übernahme wartet? Doch welche Chancen, Herausforderungen und Perspektiven gehen mit der Nachfolge einher? Wie kann ein Nachfolge-Startup innovativ und zukunftsfähig aufgestellt werden? Das Event gibt Aufschluss!

Freundliche Übernahme

Pitch Club Developer Edition #63 München 2020

München, 14. Oktober 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards.

Medieninnovationszentrum Babelsberg: Förderung von Startups und Studierenden – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 11. Oktober 2020

Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) fördert technisch innovative Vorhaben von Studierenden, AbsolventInnen und Startups in der Gründungsphase. In der letzten Förderrunde des Jahres suchen wir Teams, die an kreativen Lösungen für die Herausforderungen des modernen Journalismus und die Medienwelt der Zukunft arbeiten.

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Global Goals Lab 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2020

Bis zum 31. Oktober läuft die Bewerbungsrunde zum dritten Global Goals Lab unter dem Motto: für weniger Ungleichheiten und gute Arbeitsbedingungen. Ob Verein, soziale Initiative oder etabliertes Sozialunternehmen – jetzt noch schnell bewerben! Es locken 35.000 Euro Preisgeld für das eigene Projekt!

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

