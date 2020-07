Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 13. bis 19. Juli 2020

So lange ist es noch gar nicht her, dass Jeff Bezos seine ersten Bücher verschickte. 25 Jahre später ist aus bescheidenen Anfängen als wunderliches Startup ein Weltkonzern geworden. So kann’s gehen. Wer also trotz Sommer und Sonnenschein und wegen der Coronavirus-Pandemie keine Lust auf Urlaub hat, kann sich in zahlreichen Online-Seminaren in der Woche vom 13. bis 19. Juli Tipps und Ratschläge für seine eigene bahnbrechende Geschäftsidee holen und es in Sachen Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit besser machen als Amazon. Das hat die Welt bitter nötig. Bleibt gesund und vernünftig!