Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 14. bis 20. Dezember 2020

Online-Event: ODC – Open Digital City 2020

Online, 1. bis 31. Dezember 2020

Am 1. Dezember geht die “Open Digital City” (ODC) als weltweit erste virtuelle Marketing- und Eventstadt an den Start und revolutioniert so die digitale Konferenz- und Messelandschaft – mit ständig verfügbarem Marketing- und Vertriebswissen, einzigartig inszeniert in einer neuartigen Atmosphäre.

Online-Seminar: “Kaufmännisches Know-How für Gründer Teil 1”

Online, 14. Dezember 2020

Fachlich habt ihr es natürlich drauf, im kostenlosen Online-Seminar “Kaufmännisches Know-how für Existenzgründer” erklären euch die Experten von merkur-start up, was ihr sonst noch braucht, um geschäftlich erfolgreich zu sein.

Online-Event: IoT Digital Summit 2020

Online, 15. Dezember 2020

Wie kann ein Einstieg in das IoT schnell und leicht gelingen und bei der Erschließung neuer Geschäftsmodelle helfen? Antworten bietet der virtuelle IoT Digital Summit unter dem Motto „Re-connect your business“.

Erstberatung für Gründer Gera Dezember 2020

Gera, 15. Dezember 2020

Um Risiken so gering wie möglich zu halten, sollten sich Gründer informieren und beraten lassen. Die Teilnehmer erhalten durch die IHK-Berater Informationen zu den einzelnen Gründungsschritten, zu gewerberechtlichen Aspekten und öffentlichen Finanzierungshilfen.

Finanzierungssprechstunde für Gründer Rostock Dezember 2020

Rostock, 15. Dezember 2020

Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen – In der Sprechstunde erfahrt ihr, welche Instrumente ihr in der aktuellen Situation nutzen könnt und werdet bei der Antragstellung unterstützt.

Online-Seminar: “Online Marketing Basics” am 15. Dezember 2020

Online, 15. Dezember 2020

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Online-Seminar: “Social Media Marketing Basics” am 15. Dezember 2020

Online, 15. Dezember 2020

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Online-Seminar: Lokales Marketing mit Google My Business Gießen 2020

Online, 15. Dezember 2020

Google My Business könnte man quasi als digitale Visitenkarte bezeichnen – und das sogar kostenfrei. Wie ihr das Tool nutzen könnt, euch anmeldet und euer Unternehmen dort richtig platziert, das erfahrt ihr im Online-Seminar.

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen – Schritt für Schritt”

Online, 16. Dezember 2020

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Online-Seminar: Gewerbeanmeldung – Schritt für Schritt am 16. Dezember 2020

Online, 16. Dezember 2020

In diesem Online-Seminar erklären euch die Experten von merkur-start up ganz praktisch, worauf ihr bei der Gewerbeanmeldung achten müsst.

Online-Seminar: “Marketing für Existenzgründer”

Online, 17. Dezember 2020

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Online-Seminar: Term Sheet – Das Fundament einer erfolgreichen Vertragsverhandlung 2020

Online, 18. Dezember 2020

Der Investment Manager Christian Arndt geht in dem Online-Seminar auf alle marktüblichen Standards ein, die relevant sind, wenn es um das Term Sheet für Verhandlungen geht.

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Verlängert: ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

GATEWAY49 Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Beim Lübecker Accelerator GATEWAY49 erwartet euch ein strukturiertes neunmonatiges Workshop- und Trainingsprogramm mit dem Ziel, euer StartUp möglichst nah an die Marktreife heranzuführen. Teams erhalten bis zu 30.000 Euro finanzielle Unterstützung und müssen keine Anteile abgeben.

Science4Life Venture Cup 2021: Konzeptphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. In Phase 2 geht es darum, die Geschäftsidee konzeptionell zu formulieren.

Jumpp Inspire Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. Januar 2021

Ihr habt eine spannende Idee in Richtung Selbständigkeit und wollt diese endlich voranbringen? Dann bewerbt euch für den Jumpp Inspire Award: Die Gewinnerinnen erhalten ein Weiterentwicklungs-Budget von 2.000 Euro sowie Feedback, Netzwerk und Sichtbarkeit.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2021

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.