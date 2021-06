Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 14. bis 20. Juni 2021

Hier noch mal der wichtige Hinweis, dass aus Startups durchaus erfolgreiche und umsatzstarke Unternehmen werden können, die in aller Munde sind. Sogar dann, wenn sie nichts mit Einsen und Nullen zu tun haben, sondern mit Lakritz und Joghurt-Gums. Man muss nur Geduld haben und die richtigen Ideen für sich ändernde Geschmäcker. So wie der jetzt verstorbene Klaus Fassin, der vor mehr als 70 Jahren seine eigene Süßwarenfabrik gründete, dessen Katjes aber weiterleben.

Online-Event: How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job 2021

Online, 3. bis 29. Juni 2021

Welcher Job passt zu mir? Welche Methoden helfen mir im Studium? An vier Thementagen gibt es in Live Talks, Online Seminaren, Yoga Sessions und Get together Tipps und Tricks für Studium und Karrierestart.

So kann's losgehen

Onlinekurs: Führungsstil: Weiblich! Mannheim 2021

Online, 15. Juni 2021

Ob selbstständig oder angestellt, Startup, Gründerin oder ambitionierte Unternehmerin – wenn ihr Führungsverantwortung übernehmen und eure Kompetenzen erweitern möchtet, bietet euch dieses Seminar die Grundlagen.

Chefinsache

Onlinekurs: Workshop „Das Geschäftsmodell als Erfolgsrezept“ Frankfurt 2021

Online, 15. Juni 2021

Ein gut durchdachtes Geschäftsmodell ist das Rezept für ein Unternehmen, das erfolgreich am Markt bleibt. Aber kennt ihr wirklich alle Zutaten?

Grundlagen schaffen

Online-Event: #6 Know How Event – Menschengerechte IT-Sicherheit 2021

Online, 15. Juni 2021

Warum IT-Systeme und Prozesse an das menschliche Verhalten angepasst werden sollten und nicht umgekehrt? Die Antworten auf diese Frage gibt es im Online-Event von einer Expertin.

Sicher verhalten

Sprechtag “Sicherung & Nachfolge” #Juni 2021 Bamberg

Bamberg, 16. Juni 2021

Ihr wollt euch in und rund um Bamberg auf die Suche nach der Unternehmensnachfolge machen und wisst nicht genau, wo ihr anfangen sollt? Beim Sprechtag “Sicherung & Nachfolge” gibt es eine erste Anlaufstelle der Stadt Bamberg und viele hilfreiche Tipps und Infos.

Alles hat Folgen

Online-Event: Pitch Club Developer Edition #81 Berlin 2021

Online, 17. Juni 2021

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Startups und Unternehmen präsentieren sich mit einem Pitch und geben Antworten auf kritische Fragen.

Entwickler gesucht

Online-Event: Women and Tech Conference Mainz 2021

Online, 17. Juni 2021

Es ist an der Zeit, zu handeln: Die Women in Tech Conference ermöglicht Frauen den (gedanklichen) Zugang in die Tech-Branche.

Wenn die Alarmglocken schrillen

Digitaltag 2021

Bundesweit, 18. Juni 2021

Mit dem Ziel, digitale Teilhabe für alle zu fördern, haben sich 27 Organisationen in der Initiative »Digital für alle« zusammengeschlossen. Nur gemeinsam lässt sich der digitale Wandel gestalten.

Gemeinsam in die Zukunft

Online-Seminar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer”

Online, 18. Juni 2021

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Hessischer Gründerpreis 2021 – Bewerbung (Frist verlängert)

Bewerbungsschluss: 21. Juni 2021

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch neu bis zum 21. Juni in vier Kategorien bewerben.

Kreativsonar 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2021

Das Kreativsonar unterstützt kreative Unternehmer*innen und Digital Entrepreneur*innen und würdigt ihren Mut und ihren Ideenreichtum.

UP21@it-sa Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. Juni 2021

Das beste Cybersecurity-Startup 2021 gewinnt ein speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes 5-tägiges Coaching und Mentoring des Digital Hubs Cybersecurity und des IT-Sicherheitsclusters und erhält spezielle Konditionen für die Teilnahme auf der Startup Area der it-sa 2022 im Gesamtwert von 10.000 Euro.

SENovation-Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Unternehmensgründer in der Seed-Phase und junge Startups, die mit ihrer Innovation vor allem Seniorinnen und Senioren ansprechen, können sich beim SENovation-Award 2021 bewerben.

Inno Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Mit dem Innovationspreis schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz für Kreativität und Innovationsgeist. Gesucht werden innovative Ideen und nachhaltige Konzepte für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

KfW Award Gründen 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2021

Die KfW Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Ideen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Unternehmensnachfolger ab Gründungsjahr 2016.

Focus Innovationspreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Juli 2021

Wer morgen bestehen will, muss heute vorangehen : Auch in diesem Jahr werden wieder herausragende und zukunftsweisende Unternehmen und Gründer honoriert, die mit ihren Ideen Gutes für die Gesellschaft tun. 1 Million Euro Mediavolumen für eure Ideen!

Gründerpreis Pioniergeist 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2021

Der Wettbewerb Pioniergeist, der 2021 zum dreiundzwanzigsten Mal ausgeschrieben wird, soll dazu beitragen, die Gründung selbstständiger Existenzen in Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2021!

