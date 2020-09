Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 14. bis 20. September 2020

Internationaler Tag der Demokratie – das es sowas noch geben muss. Dabei muss man nicht einmal mit Fingern in die weite Welt zeigen, sondern einfach nur mal das Fernsehen anschalten. Da wird demokratischen Tugenden schon mal der eine oder andere entrüstete Abgang spendiert. Ja, den Internationalen Tag der Demokratie muss es noch geben. Welche Termine sonst noch wichtig sind, findet ihr in unseren Terminhighlights vom 14. bis 20. September.

Startup-Woche Düsseldorf 2020

Düsseldorf, 11. bis 18. September 2020

Eine Woche. 120 Veranstaltungen. Und so viel Ideen, Innovationen, Kontakte und Wissen, wie du mitnehmen kannst. Dezentral in Düsseldorf und auch online.

Zukunft am Rhein

Pitch Club Developer Edition #52 Leipzig 2020

Leipzig, 16. September 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Online-Event: Innovations-Café “Digitale Startups” München 2020

Online, 16. September 2020

Im monatlichen Innovations-Café ist lädt die SCE Gründungsförderung zum Netzwerken und Austauschen ein und widmet sich einen Abend lang einem ausgewählten Thema. Diesmal geht es um Ideen, Impact und Skalierbarkeit von digitalen Startups.

Einfach machen

Online-Event: Demokratie wirkt unternehmerisch Frankfurt September 2020

Online, 16. September 2020

Seid live mit dabei und bringt eure Meinung mit ein, wenn es bei dieser Online-Diskussion darum geht, inwiefern sich Unternehmen zukünftig immer mehr gesellschaftlich verantwortlich zeigen sollen. Wie sieht diese unternehmerische Verantwortung innerhalb unserer Gesellschaft aus?

Verantwortung übernehmen

Online-Seminar: “Social Media Marketing Basics” am 17. September 2020

Online, 17. September 2020

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar für Gründungsinteressierte am 17. September 2020

Online, 17. September 2020

Euer Entschluss zur Selbstständigkeit steht, jetzt gilt es, eure Unternehmensidee zu konkretisieren und Formalitäten zu erledigen. Im kostenfreien Online-Seminar klären Experten grundlegende Fragen rund um eure Selbstständigkeit.

Den Anfang machen

Gründerszene Spätschicht – Summer Edition Berlin 2020

Berlin, 17. September 2020

Hier kommen Gründer und Investoren zum Netzwerken, Pitchen und Kickern in lockerer Atmosphäre zusammen.

Alles in echt

Sprechtag Unternehmensnachfolge 2020 Frankfurt

Frankfurt am Main, 18. September 2020

Beim Sprechtag steht das Beraterinnenteam der hessenweiten Anlaufstelle für Unternehmensnachfolge für individuelle Erstinformation rund um die Unternehmensübernahme mit seiner Fachkompetenz zur Verfügung. Das Angebot richtet sich sowohl an Nachfolge-Suchende als auch einer Betriebsübernahme-Interessierte aus allen Branchen.

Freundliche Übernahme

Online-Seminar: “Gründerwissen – Marketing für Existenzgründer” am 18. September 2020

Online, 18. September 2020

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” am 18. September 2020

Online, 18. September 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” bekommen ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Virtual Product Pitch Fight – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. September 2020

Zehn Startups, fünf Pitch-Fights, ein Finale – ein Gewinner. Der Gewinner bekommt die Chance, sein Produkt bei Europas größtem Consumer Electronics Retailer zu listen.

Mehr Infos

Pitch auf der VentureCon B2B – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. September 2020

Bis 13. September können sich Startups aus den Bereichen Mobilität, Energie & Umwelt, Gesundheit oder Industrie & Automatisierung für einen der begehrten Pitch-Plätze auf der VentureCon B2B von BayStartUP bewerben.

Mehr Infos

MakeItMatter-Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. September 2020

Die EWS Schönau suchen die neue Generation von Energiewendepionieren! Ihr habt ein Startup, das die Energiewende so richtig voranbringt? Ihr denkt die Energiewende dezentral, digital und gemeinschaftlich organisiert? Dann bewerbt euch jetzt für Preisgelder von insgesamt 50.000 Euro.

Mehr Infos

Smart Country Startup Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. September 2020

Beim Smart Country Award gibt es 10.000 Euro Preisgeld für die innovativsten Startups in den Kategorien E-Government und Smart City.

Mehr Infos

ADLab Startup-Inkubator Frankfurt 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

ADLab ist ein Startup-Projekt für Berufseinsteiger der Fachbereiche Design, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Der Agentur-Inkubator bietet für ein Jahr kostenlose eigene Büroräume, eigene Infrastruktur und die Möglichkeit der Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.