Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 15. bis 21. Juni 2020

Wichtige Durchsage: Die Welt steht nicht still, auch wenn der Ball nicht rollt, wie er sollte. Statt Fußball-EM in ganz Europa, gibt’s nationale Geisterspiele. Was soll’s. Der Ball ist zwar rund, aber nicht alles im Leben. Da gibt es Wichtigeres, und deswegen hat der Gründergeist die Freiheit für ein selbstbestimmtes Handeln mitbekommen. Gründen dauert ohnehin, das zeigen auch die Terminhighlights für Startups in der ersten Sommerwoche 2020, länger als 90 Minuten.

Wir können euch noch immer keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es einige Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile … Und an der frischen Luft kann man sich ja auch ganz gut aufhalten.

Bleibt gesund und vernünftig!

Webinar: “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” am 16. Juni 2020

Online, 16. Juni 2020

Das kostenlose Webinar “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” richtet sich an Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten sind und einen Kredit benötigen. Ihr bekommt einen Überblick über Konditionen, Voraussetzungen und Antragsmöglichkeiten.

Wege aus der Krise

Online-Event: Agilen Wandel erfolgreich gestalten Juni 2020

Online, 16. Juni 2020

Veränderungen können nur gelingen, wenn diese zusammen mit den beteiligten Menschen gestaltet werden: In diesem Vortrag lernt ihr Grundlagen eines modernes Change Managements.

Flexibel im Kopf

Online-Event: Innovation Café “Communities vs. Groups” München 2020

Online, 16. Juni 2020

Wie ihr eine erfolgreiche Community aufbaut? Yael Oren aus Jaffa, Israel verrät es euch in der internationalen Ausgabe des Innovation Cafés.

Gemeinsamkeiten / Unterschiede

Online-Event: 2. Social StartUp Pitch auf ONE Hamburg

Online, 17. Juni 2020

Um sozialen Unternehmen auch in diesem Jahr eine Bühne zu bieten, findet der Hamburger Social StartUp Pitch in diesem Jahr online statt.

Kurz, knackig, mitreißend

Online-Event: Shopware Community Day 2020

Online, 18. und 19. Juni 2020

Auf dem Shopware Community Day sind die aktuellen Herausforderungen, Lösungen und Entwicklungen im E-Commerce Gegenstand. Zudem wird ein Blick in die Zukunft gewagt und Visionen vom digitalen Handel der Zukunft aufgezeigt. Es gibt interaktiven Austausch zu kreativen Ideen, um voneinander zu lernen und im Online Business zu wachsen.

Herausforderungen annehmen

Webinar: Flexibilität will geplant sein – Wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen Juni 2020

Online, 18. Juni 2020

Wie sich Familie und Beruf bei einer Selbstständigkeit für Frauen, aber auch für Männer, vereinbaren lässt, das ist in der Realität immer noch schwer. In diesem Webinar bekommt ihr Tipps, Hilfestellung und Ratschläge von Expertinnen. Darüber hinaus könnt ihr von Gründerinnen lernen und auch mit anderen austauschen.

Spagat? Na und!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

“Unlock”: Wikimedia-Accelerator für freies Wissen – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2020

Der Wikimedia-Accelerator unterstützt Projekte, die zu einer offenen und informierten Wissensgesellschaft beitragen. Spannende Ideen und Ansätze sollen ab August 2020 mit einem Accelerator-Programm online gefördert und begleitet werden.

Mehr Infos

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. Juni 2020

Mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg werden jährlich herausragende Innovationen und die dahinter stehenden Akteurinnen und Akteure gewürdigt.

Mehr Infos

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

