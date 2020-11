Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 16. bis 22. November 2020

Wer in Fragen der religiösen, politischen, sexuellen, meinetwegen auch musikgeschmacklichen Überzeugungen bereit ist, eine andere Anschauung, Einstellung, Lebensführung gelten zu lassen, wer andere Sitten, Gewohnheiten und Kochzutaten erduldet, der gilt laut Duden als tolerant. So weit, so gut. Komisch nur, dass es für das eigentlich Selbstverständlichste der Welt einen offiziellen internationalen Tag für Toleranz geben muss. Aber in Zeiten wie diesen … Im Überschwang vorhanden sind hingegen interessante Veranstaltungen für Gründende.

Gründerwoche Deutschland 2020

Bundesweit, online, 16. bis 22. November 2020

In der bundesweiten Aktionswoche geht es darum, innovative und kreative Ideen zu entwickeln oder weiterzudenken, mehr über die berufliche Selbständigkeit zu erfahren oder auch ein Startup zu gründen.

Alle zusammen

Online-Seminar: Gründerwissen – Buchführung für Existenzgründer

Online, 16. November 2020

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Virtuelle Gründer- und Unternehmer-Messe ZZERO.DIGITAL 2020

Online, 16. und 17. November 2020

Bundesweit erfahrene Gründungsexperten halten interessante Vorträge zu den verschiedensten Themen und Fragestellungen, mit den sich jeder Gründer / jede Gründerin zu Beginn auseinandersetzen muss.

Dialog statt Monolog

Online-Workshop: “Businessplan erstellen für Gründer und Selbstständige – Schritt für Schritt”

Online, 17. November 2020

Euer Berater widmet sich in diesem Online-Workshop eurer Unternehmensplanung und hilft euch Schritt für Schritt beim Erstellen eures Businessplans für eure Gründung.

Fertig machen

Online-Event: Startup of the Year 2020

Online, 18. November 2020

Die Preisverleihung im Rahmen des EURO FINANCE Tech Day im Livestream: Neun Startups of the Month pitchen um den Titel Startup of the Year!

Das große Ding

Online-Seminar: Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler

Online, 18. November 2020

Ihr seid durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten? Das kostenlose Online-Seminar “Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler” verschafft Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern einen Überblick über die neuen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung.

Krisen meistern

Onlinekurs: DigiCamp – Inklusion in der Arbeitswelt Cottbus 2020

Online, 19. bis 21. November 2020

Beim digitalen Workshop werden Ideen gesucht, wie wir Menschen mit Behinderung besser in eine geeignete Erwerbstätigkeit bringen können. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

Gemeinsam besser

Online-Seminar: “Marketing für Existenzgründer”

Online, 19. November 2020

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Event: Founders Fight Night – Mainz Edition 2020

Online, 19. November 2020

Der härteste Pitch-Event des Universums: Die Founders Fight Night findet das erste Mal in Mainz als Virtual Edition statt.

Immer feste druff

Online-Event: Planet Sustainability 2020

Online, 19. November 2020

Das virtuelle Emporium eröffnet eine Welt, in der es für alle aktuellen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen nachhaltige Geschäftslösungen gibt.

Zukunft sichern

Online-Seminar: Gründerwissen “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung”

Online, 19. November 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar: “KfW-Schnellkredit beantragen”

Online, 20. November 2020

Die Experten von merkur-start up erläutern euch im kostenfreien Onlineseminar, welche Voraussetzungen ihr bei der Beantragung erfüllen müsst. Ihr bekommt einen Überblick über Konditionen, Voraussetzungen und Antragsmöglichkeiten.

Raus aus der Krise

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

HSG Alumni Gründerpitch 2021 “Zukunft gestalten” – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2020

GestalterInnen der Zukunft gesucht für den 5. HSG Alumni Gründerpitch: Anmelden könnt ihr euch bis zum 1. Dezember 2020 und habt dann die Chance auf insgesamt über 30.000 Euro Preisgeld.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup 2021: Konzeptphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. In Phase 2 geht es darum, die Geschäftsidee konzeptionell zu formulieren.

Mehr Infos

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2021

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.