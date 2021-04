Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 19. bis 25. April 2021

Ein Misserfolg? Sollte eine Gründerin oder einen Gründer nicht so schnell aus der Bahn werfen. F.W. Woolworth hat sich auch nicht davon entmutigen lassen, dass sein erster Laden Anfang 1879 ein Misserfolg war. Er überarbeitete einfach sein Konzept und startete ein halbes Jahr später nochmal durch. Mit riesigen Erfolg, so riesig, dass sich Woolworth seine Firmenzentrale in New York City als höchstes Gebäude errichten lassen konnte – und die Baukosten bar bezahlte. In diesem Sinne wünschen wir euch “Kopf hoch!” in allen Gründungsfragen.