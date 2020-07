Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 20. bis 26. Juli 2020

Es ist für uns auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn ihr euch freut, endlich wieder unter Menschen gehen zu können und Veranstaltungen nicht nur im Internet besuchen müsst. Das Schöne ist: Langsam können wir euch neben zahlreichen Online-Angeboten auch wieder “richtige” Veranstaltungen empfehlen. Doch bitte denkt daran, dass in Zeiten wie diesen jede/jeder Einzelne noch mehr gefragt ist – haltet euch an Hygienekonzepte, wahrt Abstand und seid ehrlich zueinander. Das ist auch eine Frage der Solidarität. Also: Auch wenn sich das Coronavirus in Deutschland inzwischen langsamer ausbreitet, raten wir euch weiterhin zu Vernunft, dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes und regelmäßigem Händewäschen.

Online, 20. Juli 2020

Das lebenslange Lernen wird im digitalen Zeitalter zur Pflicht: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil zwei der Seminarreihe beschäftigt sich mit Recherche, Suche und Filterung von Daten, Informationen und digitalen Inhalten.

Mehr Wissen, mehr Macht

Onlinekurs: Finanz-fit Kompakt. Grundlagen zum Finanzwesen Mannheim Juli 2020

Online, 22. Juli 2020

Mathe ist euer Endgegner? Dann bekommt ihr bei diesem Event die Lösungsformel: Buchhaltung x Steuerführung Einnahmen-Überschuss-Rechnung – Elster-Online = Finanz-fit Kompakt. Der Kurs findet aktuell online statt.

Mathe macht schön

Online-Event: Startups & die Lage in Hessen – Virtual Townhall 2020

Online, 22. Juli 2020

Welche Wege führen für Startups in Hessen aus der Krise? Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann beantwortet Fragen aus der Szene.

Bei Fragen fragen

Online-Event: Usability Testessen München Juli 2020

Online, 22. Juli 2020

Das Usability Testessen bringt Entwicklerinnen und Nutzerinnen an einen Tisch. Bei Pizza, Bier und Brause werden Prototypen, Websites oder Apps auf ihre Gebrauchstauglichkeit getestet.

Knöpfchen drücken

Podcast Meetup Leipzig Juli 2020

Leipzig, 22. Juli 2020

Das Leipziger Podcast-Meetup ist zurück! Nach unserer Corona-bedingten Pause starten wir nun wieder mit unseren monatlichen Treffen und wie versprochen auch mit frischem Format und in neuem Ambiente.

Alle echt

Online-Event: Start-up BW Young Talents Online Landesfinale 2020

Online, 23. Juli 2020

Am 23. Juli findet das diesjährige Landesfinale der Start-up BW Young Talents statt. Das Finale wird online ausgetragen und kann im Stream verfolgt werden. Wer wird Start-up BW Young Talents Landessieger 2020? Lasst euch überraschen, klickt rein und seid live dabei.

Live und in Farbe I

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Kommunikation und Zusammenarbeit” am 23. Juli 2020

Online, 23. Juli 2020

Digitale Kompetenzen – das ist mehr als das Smartphone zu bedienen oder etwas bei Google zu suchen: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil drei der Seminarreihe beschäftigt sich mit digitalen Identitäten und effizienten Kommunikationsmethoden.

Noch mehr Wissen, noch mehr Macht

Online-Event: Virtuelles Finale von Start-up BW ASAP 2020

Online, 23. Juli 2020

Am 23. Juli präsentieren die besten Teams aus dem Academic Seed Accelerator Program (Start-up BW ASAP) ihre Geschäftsideen und validierten Geschäftsmodelle im virtuellen Finale im Facebook-Livestream.

Live und in Farbe II

Online-Event: gateACADEMY CleanTech – Top 3 Klimaschutz-Maßnahmen für jedes Startup 2020

Online, 24. Juli 2020

Klimawandel geht alle an, auch Startups. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger zu gestalten, bietet das Technologie- und Gründerzentrum gate in Zusammenarbeit mit ClimatePartner kostenfreie Weiterbildung zum Thema CleanTech an.

Den Fußabdruck verkleinern

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. Juli 2020

Kostenloses Förderprogramm für GründerInnen: Bis 13. Juli für das Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” bewerben.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Leipziger Gründernacht 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2020

Bei der Leipziger Gründernacht werden die begehrten Preise für die vielversprechendste Geschäfts­idee und das beste StartUp aus der Stadt Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen vergeben. In den Kategorien “Idee” und “StartUp” geht es um Preisgelder in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Mehr Infos

Mentoring für Gründer Offenbach 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2020

Die Gründerstadt Offenbach ermöglicht Gründern und Startups aus der Stadt Offenbach den Zugang zu einem erfahrenen Mentor und bietet Netzwerke.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

