Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 21. bis 27. Juni 2021

Wichtige Durchsage: Die Welt steht nicht still, nur weil der Ball durch ganz Europa rollt. Er mag zwar noch ein paar Wochen Ablenkung geben, was prinzipiell sehr begrüßenswert ist: Aber weil der Ball zwar rund, aber nicht alles im Leben ist, hat der Gründergeist die Freiheit für ein selbstbestimmtes Handeln mitbekommen. Gründen dauert übrigens, so zeigen es die Terminhighlights für Startups in der Woche vom 21. bis 27. Juni 2021, länger als 90 Minuten (plus Nachspielzeit).

Online-Event: How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job 2021

Online, 3. bis 29. Juni 2021

Welcher Job passt zu mir? Welche Methoden helfen mir im Studium? An vier Thementagen gibt es in Live Talks, Online Seminaren, Yoga Sessions und Get together Tipps und Tricks für Studium und Karrierestart.

Nationaler Aktionstag zur „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ 2021

Bundesweit, 21. Juni 2021

Unter dem Motto „Nachfolge ist weiblich!“ bieten Akteurinnen und Akteure bundesweit Veranstaltungen an, um das Thema „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ deutschlandweit bekannt zu machen und voranzubringen.

Online-Seminar: Gründerwissen “Digitale Kompetenzen”

Online, 22. Juni 2021

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt.

Online-Event: Ignition Demo Night #11 Düsseldorf 2021

Online, 22. Juni 2021

Sei live dabei, wenn fünf Startups ihre digitalen Produkte pitchen und die Jury den Gewinner von 25.000 Euro Folgeförderung kürt! Es erwarten dich spannende Stories, Startups und Produkte.

Online-Seminar: “Digitale Markterschließung” am 23. Juni 2021

Online, 23. Juni 2021

Die Digitalisierung ist nicht nur unaufhaltbar, sie ist für Selbstständige und KMU auch überlebenswichtig: Im Online-Seminar erfahrt ihr, wie ihr mit einer durchdachten Digitalstrategie alternative Vertriebswege erschließen, neue Kunden gewinnen und euer Geschäft online erweitern könnt.

Digital-Show: What´s NEXT? 2021

Online, 23. Juni 2021

Die Futuristin Amy Webb Live bei What´s NEXT? – The digital show: Der Ort, an dem es um die brennenden Fragen der digitalen Zukunft geht.

Online-Seminar: Gründerwissen “Soziale Absicherung und Versicherungen”

Online, 24. Juni 2021

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Basisseminar Unternehmensgründung Mainz am 24. Juni 2021

Mainz, 24. Juni 2021

Die IHK für Rheinhessen bietet euch Basisseminare mit einem Überblick über alle grundlegenden und relevanten Aspekte der unternehmerischen Selbstständigkeit an.

Online-Seminar: Gründerwissen “Kaufmännisches Know-How”

Online, 25. Juni 2021

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar „Gründerwissen: Kaufmännisches Know-How“ führen Sie die Experten von merkur-start up in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein..

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Hessischer Gründerpreis 2021 – Bewerbung (Frist verlängert)

Bewerbungsschluss: 21. Juni 2021

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch neu bis zum 21. Juni in vier Kategorien bewerben.

UP21@it-sa Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. Juni 2021

Das beste Cybersecurity-Startup 2021 gewinnt ein speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes 5-tägiges Coaching und Mentoring des Digital Hubs Cybersecurity und des IT-Sicherheitsclusters und erhält spezielle Konditionen für die Teilnahme auf der Startup Area der it-sa 2022 im Gesamtwert von 10.000 Euro.

SENovation-Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Unternehmensgründer in der Seed-Phase und junge Startups, die mit ihrer Innovation vor allem Seniorinnen und Senioren ansprechen, können sich beim SENovation-Award 2021 bewerben.

Inno Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Mit dem Innovationspreis schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz für Kreativität und Innovationsgeist. Gesucht werden innovative Ideen und nachhaltige Konzepte für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

KfW Award Gründen 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2021

Die KfW Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Ideen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Unternehmensnachfolger ab Gründungsjahr 2016.

Female Founders Startup Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2021

Female Founders sucht wieder nach innovativen und skalierbare frauengeführte Ventures (branchenunabhängig) mit einem existierenden MVP.

i4Challenge 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2021

Innovative Startups, KMU und Innovatoren am Oberrhein (BaWÜ, Elsaß, Schweiz) können ihre Projekte, Produkte und Dienstleistungen zu Industrie 4.0 bis zum 15. Juli einreichen.

Europäischer Förderpreis Next Generation 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2021

Unter dem diesjährigen Motto: „Mit digitaler Bildung zum Erfolg“ können sich engagierte und kreative Startups, Gründer*innen und Projektinitiatoren*innen aus dem Bereich digitale Bildung mit ihren Produkten, Geschäftsmodellen und Projekten bewerben.

Focus Innovationspreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Juli 2021

Wer morgen bestehen will, muss heute vorangehen : Auch in diesem Jahr werden wieder herausragende und zukunftsweisende Unternehmen und Gründer honoriert, die mit ihren Ideen Gutes für die Gesellschaft tun. 1 Million Euro Mediavolumen für eure Ideen!

Online-Event: Matching Veranstaltung der Business Angels RLP – Bewerbung bis 13. August

Bewerbungsschluss: 13. August 2021

Wenn ihr euch für die Unterstützung bzw. eine Beteiligung eines Business Angels an eurem Unternehmen interessiert, ist der Weg des Kennenlernens ganz einfach.

Gründerpreis Pioniergeist 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2021

Der Wettbewerb Pioniergeist, der 2021 zum dreiundzwanzigsten Mal ausgeschrieben wird, soll dazu beitragen, die Gründung selbstständiger Existenzen in Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2021!

