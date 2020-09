Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 21. bis 27. September 2020

Was wäre ein Startup ohne Personal? Nichts. Das muss man mal ganz klar sagen. Umso schön, dass immer mehr Firmen ihre Leute nicht mehr nur als Arbeitskräfte sehen, sondern als Mitarbeitende – als Menschen mit Ideen, die sich am besten einbringen können, wenn die Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern Teil des Lebens. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Gründerwoche.

Online-Seminar: “Online Marketing Basics” am 21. September 2020

Online, 21. September 2020

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar “Recht für Existenzgründer” am 21. September 2020

Online, 21. September 2020

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Seminar “Recht für Existenzgründer” bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Alles, was recht ist

Gründerküche-Tipp: Livestream und Online-Diskussion zur Studie “Social health@work”: Wie gesund ist digitale Arbeit?

Online, 22. September 2020

Corona hat in puncto Home Office und mobiles Arbeiten wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Doch was bedeutet das neue Arbeiten (New Work) für die Gesundheit? Hier gibt es erste Ergebnisse der Studie „social health@work“.

Gesund bleiben

Online-Seminar: LinkedIn for Business – Die Geheimwaffe im Marketing September 2020

Online, 22. September 2020

Einen Einstieg in die häufig unterschätzte Business-Plattform LinkedIn und wie ihr sie als Teil eurer gesamtheitlichen Business-Strategie nutzen könnt, erfahrt ihr in diesem Workshop.

Potenziale nutzen

Online-Seminar: “Marketingfehler vermeiden und Vertriebsoptimierung” am 22. September 2020

Online, 22. September 2020

Existenzgründer*innen und Unternehmer*innen sind oft Meister ihres Fachs: Aber nicht alle denken darüber nach, wie, zu welchem Preis und an welche Zielgruppe sie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung verkaufen können. Im kostenlosen Online-Seminar erfahrt ihr, wie ihr klassische Marketingfehler vermeiden und euren Vertrieb optimieren könnt.

Sauber starten

Pitch Club Developer Edition #49 – Nürnberg

Nürnberg, 23. September 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Online-Seminar: Gründerwissen – Buchführung für Existenzgründer am 23. September 2020

Online, 23. September 2020

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Online-Event: Gründerflirt – Erfolgreich gründen im Team

Online, 24. September 2020

Das Matchingformat „Gründerflirt“ unterstützt Gründer, Gründungsinteressierte, Start-ups und Re-Starter bei der Suche nach Gründungspartnern.

Parterbörse

Online-Seminar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer” am 25. September 2020

Online, 25. September 2020

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Event: Pitchevent “Generation D” 2020

Online, 26. September 2020

Ihr wollt wissen, welche Ideen und Teams es in das Finale des diesjährigen Wettbewerbs geschafft haben? Dann schaut vorbei bei unserem Pitchevent und lasst Euch begeistern!

Ideen feiern

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

ADLab Startup-Inkubator Frankfurt 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

ADLab ist ein Startup-Projekt für Berufseinsteiger der Fachbereiche Design, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Der Agentur-Inkubator bietet für ein Jahr kostenlose eigene Büroräume, eigene Infrastruktur und die Möglichkeit der Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.