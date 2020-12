Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 21. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021

Man kann es kaum erwarten, aber ja: Auch das nicht sehr freundliche Jahr 2020 findet sein Ende. Das ist amtlich. Wir danken euch für ein Jahr, das ereignisreicher als nötig war und hoffen auf ein bisschen mehr Ruhe im nächsten. Einen letzten Termin für dieses Jahr und ein paar erste Termine für das nächste können wir euch noch an Herz legen, und dann lassen wir euch erstmal in Ruhe. Wir euch wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2021. Wir melden uns am 11. Januar zurück.

Online-Event: ODC – Open Digital City 2020

Online, 1. bis 31. Dezember 2020

Am 1. Dezember geht die “Open Digital City” (ODC) als weltweit erste virtuelle Marketing- und Eventstadt an den Start und revolutioniert so die digitale Konferenz- und Messelandschaft – mit ständig verfügbarem Marketing- und Vertriebswissen, einzigartig inszeniert in einer neuartigen Atmosphäre.

Online-Seminar: “Kaufmännisches Know-How für Gründer Teil 2”

Online, 21. Dezember 2020

Fachlich habt ihr es natürlich drauf, im kostenlosen Online-Seminar “Kaufmännisches Know-how für Existenzgründer” erklären euch die Experten von merkur-start up, was ihr sonst noch braucht, um geschäftlich erfolgreich zu sein.

Online-Event: Gateway49-Bootcamp Lübeck 2021

Online, 5. Januar 2021

Im GATEWAY49-Bootcamp dreht sich alles um euer Business Model. Gemeinsam mit euch erarbeiten wir ein klares Konzept für eure Geschäftsidee, mit dem ihr euch für das Accelerator-Programm bewerben könnt.

Online-Seminar: Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler

Online, 5. Januar 2021

Ihr seid durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten? Das kostenlose Online-Seminar “Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler” verschafft Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern einen Überblick über die neuen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung.

Online-Seminar: Gründerwissen – Buchführung für Existenzgründer am 7. Januar 2021

Online, 7. Januar 2021

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf ihr als Gründer*in oder Selbstständige*r achten müsst, erklären euch die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Verlängert: ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

GATEWAY49 Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Beim Lübecker Accelerator GATEWAY49 erwartet euch ein strukturiertes neunmonatiges Workshop- und Trainingsprogramm mit dem Ziel, euer StartUp möglichst nah an die Marktreife heranzuführen. Teams erhalten bis zu 30.000 Euro finanzielle Unterstützung und müssen keine Anteile abgeben.

Science4Life Venture Cup 2021: Konzeptphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. In Phase 2 geht es darum, die Geschäftsidee konzeptionell zu formulieren.

Jumpp Inspire Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. Januar 2021

Ihr habt eine spannende Idee in Richtung Selbständigkeit und wollt diese endlich voranbringen? Dann bewerbt euch für den Jumpp Inspire Award: Die Gewinnerinnen erhalten ein Weiterentwicklungs-Budget von 2.000 Euro sowie Feedback, Netzwerk und Sichtbarkeit.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2021

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

