Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 22. bis 28. Juni 2020

Die Hälfte ist fast geschafft: Das Jahr neigt sich bald schon wieder dem Ende zu. Das ist natürlich nicht verwerflich, für euch bedeutet das Ende des 2. Quartals und der Beginn des 3. Quartals lediglich, dass ihr eure Steuer- und Buchhaltungstermine im Blick haben solltet. Was sich sonst noch lohnt, auf dem Schirm zu haben? Den Siebenschläfertag am 27. Juni. Dann entscheidet sich bekanntlich, wie der Sommer wird. Oder haben wir das schon selbst gemacht?

Wir können euch noch immer keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es einige Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile … Und an der frischen Luft kann man sich ja auch ganz gut aufhalten.

Bleibt gesund und vernünftig!

Online-Infoveranstaltung “NeW4Job” 2020

Online, 22. Juni 2020

Das Projekt NeW4Job qualifiziert Wiedereinsteigerinnen für die Anforderungen der neuen digitalisierten Arbeitswelt. Erfahrt mehr zum Projekt bei der dazugehörigen Infoveranstaltung, die online stattfindet und bewerbt euch.

Medienkompetenz erweitern

Online-Event: Digital X Digital Edition am 23. Juni 2020

Online, 23. Juni 2020

Am 23. Juni findet die zweite “Digital X Digital Edition” statt. Nach dem erfolgreichen ersten virtuellen Großevent mit über 17.000 Teilnehmern ist auch die zweite Version hochkarätig besetzt.

Das neue Normal

Webinar “Recht für Existenzgründer” am 23. Juni 2020

Online, 23. Juni 2020

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Webinar “Recht für Existenzgründer” bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Wissen, was recht ist

Webinar für Gründungsinteressierte am 24. Juni 2020

Online, 24. Juni 2020

Euer Entschluss zur Selbstständigkeit steht, jetzt gilt es, eure Unternehmensidee zu konkretisieren und Formalitäten zu erledigen. Im kostenfreien Webinar klären Experten grundlegende Fragen rund um eure Selbständigkeit.

Den Anfang machen

Webinar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer” am 24. Juni 2020

Online, 24. Juni 2020

Im kostenfreien Experten-Webinar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Webinar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Webinar: “Das Handwerk der Zukunft: digital – nachhaltig – chancengleich” Frankfurt 2020

Online, 25. Juni 2020

Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von nebenan und zudem eine Branche mit vielen Facetten und Möglichkeiten. Experten, Gründer und Unternehmer berichten über Chancen und Hürden, über Karrieremöglichkeiten und die nötigen Veränderungen im Handwerk.

Der goldene Boden

Webinar: “Führungsstil. Weiblich!” Mannheim Juni 2020

Online, 26. Juni 2020

Wer Führungsverantwortung übernehmen und seine Kompetenzen erweitern möchtet, lernt in diesem Seminar, den eigenen Stil zu finden und zu entwickeln.

Chefinsache

Sprechtag Unternehmensnachfolge Frankfurt Juni 2020

Online, 26. Juni 2020

ewährtes erhalten, Neues gestalten – darum geht es beim Thema Unternehmens­nachfolge. Beim branchenübergreifenden Sprechtag steht die Anlaufstelle Unternehmensnachfolge für Fragen zu eurem Übernahmevorhaben zur Verfügung und gibt ein individuelles Feedback. Der Sprechtag findet telefonisch oder per Videotelefon statt.

Freundliche Übernahme

Webinar: “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” am 26. Juni 2020

Online, 26. Juni 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Webinar “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” bekommen ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. Juni 2020

Mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg werden jährlich herausragende Innovationen und die dahinter stehenden Akteurinnen und Akteure gewürdigt.

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

