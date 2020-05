Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 25. bis 31. Mai 2020

Keine Panik! Wenn die Welt dann doch zerstört wird, und so schlecht stehen die Chancen nicht, erkundet doch einfach die Galaxis. Ihr solltet allerdings ein Handtuch dabei haben. Denn das ist “so ziemlich das Nützlichste”, was ihr mitnehmen könt. Ein guter Rat, den der selige Douglas Adams seinen Lesern mitgab. Von uns gibt’s den wöchentlichen Rat, in den Terminhighlights der letzten Maiwoche 2020 nach passenden Veranstaltungen zu suchen, euch für Wettbewerbe und Awards anzumelden und eifrig und ideenreich zu gründen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das hat sie verdient. Trotz allem und jetzt erst recht.

Wir können euch übrigens noch immer keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es wirklich viele Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile …

Bleibt gesund und vernünftig!

Webinar: BAFA-Förderung / Zuschüsse und Kleinkredite am 25. Mai 2020

Online, 25. Mai 2020

Im Experten-Webinar erfahrt ihr, wie ihr den Antrag zur BAFA-Förderung mit 100 Prozent Kostenübernahme stellt und wie Gründer und Kleinunternehmen durch Mikrokredite des Bundes und der Länder Liquiditätsengpässe überbrücken können.

Hilfe bekommen

Onlinekurs: futureSAX-Gründerforum “Die eigene Idee überzeugend präsentieren” 2020

Online, 25. Mai 2020

Beim futureSAX-Gründerforum III erfahrt ihr, wie ihr eure innovative Geschäftsidee erfolgreich kommunizieren könnt und euren eigenen Pitch optimiert.

Effektiv kommunizieren

Webinar “Recht für Existenzgründer” am 26. Mai 2020

Online, 26. Mai 2020

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Webinar bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Wissen, was recht ist

Online-Event: Social Media meets Content Marketing 2020

Online, 26. bis 27. Mai 2020

Mit der Webkonferenz lernt ihr, wie zielgerichteter Content entsteht und verbreitet wird. Ihr erfahrt, welche Möglichkeiten die verschiedenen Kanäle und Formate bieten und wie ihr aufmerksamkeitsstarke Inhalte generieren und erfolgreich kommunizieren könnt.

Die Zielgruppe begeistern

Online-Event: hallo.digital 2020

Online, 26. Mai 2020

Die virtuelle Konferenz für Digitale Transformation verspricht Expertenwissen aus der Praxis und spannenden Sessions.

Alles neu gedacht

Onlinekurs: Die perfekte Website 2020

Online, 27. Mai 2020

Die Webseite ist momentan für Unternehmen der beste Vertriebskanal, doch nur eine gute Webseite sorgt auch für neue Kunden und neue Aufträge. In diesem Webinar lernt ihr, wie eure Webseite zu einer guten Webseite macht.

Besser werden

Webinar: “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” am 28. Mai 2020

Online, 28. Mai 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Webinar “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” bekommen ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Event: Startup SAFARI Leipzig 2020

Online, 28. bis 29. Mai 2020

An zwei Tagen im Mai öffnet die Leipziger Startupszene ihre Türen – aufgrund der aktuellen Situation diesmal ganz virtuell mit über 20 Sessions und mehr als 40 beteiligten Unternehmen.

Direkter Draht

Onlinekurs: Finanz-Fit Kompakt Mannheim Mai 2020

Online, 28. Mai 2020

Finanz-fit Kompakt ist das Seminar, das euch die Grundlagen zum Finanzwesen liefert und damit alle wichtigen Informationen, die wichtig für die Buchhaltung und die berufliche Selbstständigkeit sind.

Mathe ist der beste Freund

Webinar: “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” am 29. Mai 2020

Online, 29. Mai 2020

Das kostenlose Webinar “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” richtet sich an Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten sind und einen Kredit benötigen. Ihr bekommt einen Überblick über Konditionen, Voraussetzungen und Antragsmöglichkeiten.

Wege aus der Krise

Onlinekurs: “Stress lass nach” Mannheim Mai 2020

Online, 29. Mai 2020

Stress lass nach! Als Unternehmer sind stressiger Alltag und das Business manchmal schwer im Gleichgewicht zu halten. Dieses Seminar zeigt euch, wie die Balance gelingen kann.

Ruhe bewahren

Online-Event: Founders Fight Night Leipzig 2020

Online, 29. Mai 2020

Zwei Gründer, drei Runden, ein Sieger: Die Founders Fight Night ist die härteste Pitching-Competition der Nation!

Immer feste druff

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Social StartUp Pitch online @ ONE Hamburg – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. Mai 2020

Keine #MTG und deshalb auch kein Social StartUp Pitch? Das geht gar nicht. Auch wenn die Millerntor Gallery abgesagt wurde: Um sozialen Unternehmen auch in diesem Jahr eine Bühne zu bieten, wird der Hamburger Social StartUp Pitch digital stattfinden.

Mehr Infos

Hubitation Contest 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2020

Der “Hubitation Contest 2020” sucht Startup-Ideen, die alle Facetten rund um innovatives Wohnen mitgestalten.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Juni 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

“Unlock”: Wikimedia-Accelerator für freies Wissen – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2020

Der Wikimedia-Accelerator unterstützt Projekte, die zu einer offenen und informierten Wissensgesellschaft beitragen. Spannende Ideen und Ansätze sollen ab August 2020 mit einem Accelerator-Programm online gefördert und begleitet werden.

Mehr Infos

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. Juni 2020

Mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg werden jährlich herausragende Innovationen und die dahinter stehenden Akteurinnen und Akteure gewürdigt.

Mehr Infos

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

